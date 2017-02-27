Додано: Пон 16 бер, 2020 15:09

.сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9

нереально1. спред маленький для таких цен, только если не через год или "продажа по приносу", которого нет.2. психологический уровень 50 - не пробит при таком спреде?Если будет приём 44.5, то продажа будет жестоко стремиться к 50-ти, т.к. народ любит круглые цифры и "пока только 44.5,но ещё не 50-т", будут набирать!а вообще, да хоть 100 сделайте, производство уже не возродить по быстрому, рынки закрываются, своего спроса нет, те рынки сбыта, что были 10 лет назад, потеряны.Смысла в девале сегодня - нет. А вот в 2019-м, ещё можно было ситуацию немного спасти.Да, при такой истерии "стада", не хватит никаких резервов НБУ! Пенсы, будут с голоду пухнуть, но бакс скупать!Цирк!