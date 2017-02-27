fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?
28 января
fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.
30 января
fin написав:Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.
fin написав:Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!
Вы о себе напомнили своими прогнозами, а мне вы запомнились, что долго ждали 24, а когда было ниже 24, то ждали еще ниже Хотя здесь столько прогнозистов пальцем в небо, были бы гусарами может застрелились, ой перестали делать прогнозы. Но продолжают и дальше.
нереально 1. спред маленький для таких цен, только если не через год или "продажа по приносу", которого нет. 2. психологический уровень 50 - не пробит при таком спреде? Если будет приём 44.5, то продажа будет жестоко стремиться к 50-ти, т.к. народ любит круглые цифры и "пока только 44.5,но ещё не 50-т", будут набирать!
а вообще, да хоть 100 сделайте, производство уже не возродить по быстрому, рынки закрываются, своего спроса нет, те рынки сбыта, что были 10 лет назад, потеряны.
Смысла в девале сегодня - нет. А вот в 2019-м, ещё можно было ситуацию немного спасти.
Да, при такой истерии "стада", не хватит никаких резервов НБУ! Пенсы, будут с голоду пухнуть, но бакс скупать! Цирк!
fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?
28 января
fin написав:Принципиально не буду покупать пока не будет 24 за доллар. Будем ждать.
30 января
fin написав:Вообщем, если в воскресенье у менял можно будет взять доллар по 24,5 то буду брать. Если нет, то в понедельник на депо в ощад до августа.
fin написав:Надеюсь за эти пару дней опустится до 24 на продаже!
Вы о себе напомнили своими прогнозами, а мне вы запомнились, что долго ждали 24, а когда было ниже 24, то ждали еще ниже Хотя здесь столько прогнозистов пальцем в небо, были бы гусарами может застрелились, ой перестали делать прогнозы. Но продолжают и дальше.
Я долго не ждал 24. Пришел день, когда на все купил по 25. Интуиция. И не верю этим клоунам у власти,этим малолеткам типа Гончарука.