Додано: Пон 16 бер, 2020 15:25

Oleg_Sa написав: Когда остановка, на 28 может и откатимся? Когда остановка, на 28 может и откатимся?

Куда, под откос?С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей?