Посилання на ваші прогнози і заклики можна? Ви такі мудрі, як моя дружина вчора (з одеського єврейського анекдоту).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:20
Посилання на ваші прогнози і заклики можна? Ви такі мудрі, як моя дружина вчора (з одеського єврейського анекдоту).
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:22
Хоть я и сторонник того,чтобы клоун прям щас свалил в неизвестном направлении вместе со всей этой публикой ни о чем,но надо признать,что мегахрень свалилась на его правление конкретная.Такого анала давно не было и без этого весь цирк с облигашками мог ещё долго продолжаться,потом ещё земля в иллюминаторе,спасение рядового Бени....это могло быть надолго,секта по 20 имела определенные надежды,но в таком случае надо искренне верить властям,а в этой стране подобное неправильно.У Всевышнего свои планы на нас,грешных.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:25
Ну точной информации мы не знаем. Но исходя из опыта нулевых и 14 го года - большинство вкладывалось в декабре и минимум - на полгода, но немало поверивших в земельную реформу и курс по 20 - вложились и на год (привет Мыколайчуку-2013 от Дельты). В любом случаи - размазаных равномерно 365 частей нет.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:25
Куда, под откос? С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей?
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 16 бер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28
Далеко не сразу. И у нас ещё ничего и не начиналось. Это так - лёгкая паника.
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28
Вот бы сейчас "винницкую школу экономики" к власти!
Курс был бы 75+
И парад на хрещатике, и открытие офшоров
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 бер, 2020 15:34, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Какой бы ни был сильный и уверенный рост, но его остановка - дело ближайших дней. Интересно, на что будете ориентироваться, как индикатор остановки роста?
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31
При Шоколадном не игрались бы в историю с укрепляжом,пружина была бы меньше сжата,возможно карантинные меры введены раньше и жёстче.Похоже,сам Господь говорит клоуну:на выход.
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