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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 440044014402440344044405>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:20

  fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?

Посилання на ваші прогнози і заклики можна? Ви такі мудрі, як моя дружина вчора (з одеського єврейського анекдоту). :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:22

  fin написав:Где же ваши овгз господа суперэкономисты при власти? Никому уже не нужны? Обоср...сь? Пирамида рушится.

Хоть я и сторонник того,чтобы клоун прям щас свалил в неизвестном направлении вместе со всей этой публикой ни о чем,но надо признать,что мегахрень свалилась на его правление конкретная.Такого анала давно не было и без этого весь цирк с облигашками мог ещё долго продолжаться,потом ещё земля в иллюминаторе,спасение рядового Бени....это могло быть надолго,секта по 20 имела определенные надежды,но в таком случае надо искренне верить властям,а в этой стране подобное неправильно.У Всевышнего свои планы на нас,грешных.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23

  tobias написав:Що плануєте з євро і доларами робити в найближчі півроку? :mrgreen:

Голда,серебро,кирпичи.Недорого.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:25

  komp написав:
  lrs7719 написав:
  Moneta написав:пока откатились к прошлому марту. у деполюдей психологический уровень 28+15%=32.

а потом должны начать порезвее расти.


Ещё раз. Забрать депо с банка досрочно - невозможно. Так на чём будет резвость?

Так каждый день заканчивается 365 часть всех неразрывных депо...
Перевлошица по 10%?


Ну точной информации мы не знаем. Но исходя из опыта нулевых и 14 го года - большинство вкладывалось в декабре и минимум - на полгода, но немало поверивших в земельную реформу и курс по 20 - вложились и на год (привет Мыколайчуку-2013 от Дельты). В любом случаи - размазаных равномерно 365 частей нет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:25

  Oleg_Sa написав:Когда остановка, на 28 может и откатимся?

Куда, под откос? :mrgreen: С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей?
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 16 бер, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28

  Moneta написав:
  fin написав:73% захотевшие клоуна оказались недалекими! Оставили бы Порошенко, все было бы нормально. Вас предупреждали.


Но ведь курс досих пор меньше чем при Барыге. :mrgreen: Барыга сразу на 300% валил самую красивую, а эти церемонятся, по 30 копеечек в день... :mrgreen:


Далеко не сразу. И у нас ещё ничего и не начиналось. Это так - лёгкая паника.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:28

  prodigy написав:
  daryaby807 написав:....сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9 было жарко, а вот доллар или евро хз!



Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет вещий избирком.

44,5? вопрос как скоро...может к осени, после отставки кабмина и бегства из страны ЗеКоманды

Вот бы сейчас "винницкую школу экономики" к власти!
Курс был бы 75+ :)

И парад на хрещатике, и открытие офшоров :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 бер, 2020 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какой бы ни был сильный и уверенный рост, но его остановка - дело ближайших дней. Интересно, на что будете ориентироваться, как индикатор остановки роста?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31

  daryaby807 написав:....сон приснился, табло обменки 44,5 Х 44,9 было жарко, а вот доллар или евро хз!

А мені ще в квітні минулого року наснилось: 73% - 73.00 :D
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31

При Шоколадном не игрались бы в историю с укрепляжом,пружина была бы меньше сжата,возможно карантинные меры введены раньше и жёстче.Похоже,сам Господь говорит клоуну:на выход.
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