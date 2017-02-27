Serg-ik написав: кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов? кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?

объясняю: в период кризиса и после него средняя ЗП в Украине всегда падала до 100 доларов в лучшем случае. Перед кризисом до 400 - 500 доларов доходит. Эконмика дальше не выдерживает таких зарплат и падение до 100.так что курс баксика прогнозирую 98 грн за 1 долар в худшем сценарии (вирусокризис продлится до декабря 202038 грн за 1 долар при оптимистическом сценарии (вирусокризис пройдёт до лета)настьроен я очень серьёзно Сегодня - завтра всю оставшуюся гришу в баксыа вы ОВДП покупайтеконечно, баксы это стрёмно, но быть в гривне ещё более не разумносбило меня с толку бешенное укрепление гривны в мае - декабре 2019 годакакое гривнедепо?а я ещё хотел все баксы на гривну и на депочуть такая жадность не погубилаинтересно, как спится ОВДПешникам нерезам и резам?Это ж надо придумать? Втюхаться в украинские ОВДП, когда Пуйло в любой момент может напасть на Украину? Вот что значит жадность!!Вангую, все нерезы сейчас бешенно будут выводить долары с Украины.Каким надо быть недалёким, чтоб покупать ОВДП?Не перестаю удивляться человеческой жадности и глупости.Золото покупать поздноДолар конечно что по мне тоже стрёмно (типа госдолг США зашкаливает и тп), но не так, как быть в гривне сейчас и далее.