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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44014402440344044405>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 232
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
70
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31

  goldfinger написав:
  fin написав:Где же ваши овгз господа суперэкономисты при власти? Никому уже не нужны? Обоср...сь? Пирамида рушится.

Хоть я и сторонник того,чтобы клоун прям щас свалил в неизвестном направлении вместе со всей этой публикой ни о чем,но надо признать,что мегахрень свалилась на его правление конкретная.Такого анала давно не было и без этого весь цирк с облигашками мог ещё долго продолжаться,потом ещё земля в иллюминаторе,спасение рядового Бени....это могло быть надолго,секта по 20 имела определенные надежды,но в таком случае надо искренне верить властям,а в этой стране подобное неправильно.У Всевышнего свои планы на нас,грешных.
Согласен.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:32

  Oleg_Sa написав:Когда остановка, на 28 может и откатимся?

27 з ходу не візьмемо.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:33

goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.

Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.

Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...
Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:34

  Вкладчик1234 написав:Вот бы сейчас "винницкую школу экономики" к власти!
Курс был бы 75+ :)

Понравилось изречение своего кумира Пу про бабушку и дедушку? Если бы винницкие были у власти, то этого цирка "с 26 на 23" никто бы не делал. Просто шла бы плавная девальвация согласна инфляции. В 2019 сидели бы на 26-26.50, а сейчас ну пусть 27 стало бы. Зато никаких скачков резких! Бизнес бы работал уверенно и стабильно, а не волосы рвал везде, когда сначала на 3 гривны курс вниз, а потом на 4 вверх... Для жизни страны и бизнеса важны не сами циферки на табло курсов, а прогнозируемость! А при таких качелях проще закрыть нафиг всё и сидеть тупо в наличке.

  Волк написав:Какой бы ни был сильный и уверенный рост, но его остановка - дело ближайших дней. Интересно, на что будете ориентироваться, как индикатор остановки роста?

В 2014-2015 точно так же ждали. :mrgreen: "Не, ну 10 - это уже всё". "Та ну, 15 это край". "Блин, ну 25 предел фантастики!!!" Так там хоть война была, объективно валилось всё. Плюс паника, люди пожитки собирали, продавали всё и бежали от войны. А тут тупо просрали всю экономику на ровном месте!
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 16 бер, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Альфы можно еще по 27.20 купить через онлайн на счет или карту.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:36

нафта 29.60
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:37

  yuri_m написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот бы сейчас "винницкую школу экономики" к власти!
Курс был бы 75+ :)

Понравилось изречение своего кумира Пу про бабушку и дедушку? Если бы винницкие были у власти, то этого цирка "с 26 на 23" никто бы не делал. Просто шла бы плавная девальвация согласна инфляции. В 2019 сидели бы на 26-26.50, а сейчас ну пусть 27 стало бы. Зато никаких скачков резких! Бизнес бы работал уверенно и стабильно, а не волосы рвал везде, когда сначала на 3 гривны курс вниз, а потом на 4 вверх... Для жизни страны и бизнеса важны не сами циферки на табло курсов, а прогнозируемость! А при таких качелях проще закрыть нафиг всё и сидеть тупо в наличке.

В Украине давно выгоднее "закрыть всё и сидеть в наличке", если ты не Ахметов.

И это началось задолго до Зе

А оборот "если бы" - любимый у порохоботов. Если бы был Петя - лились бы молочные реки с кисельными берегами. Ага
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 16 бер, 2020 15:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:38

yuri_m
Просто шла бы плавная девальвация согласна инфляции. В 2019 сидели бы на 26-26.50, а сейчас ну пусть 27 стало бы. Зато никаких скачков резких! Бизнес бы работал уверенно и стабильно, а не волосы рвал везде, когда сначала на 3 гривны курс вниз, а потом на 4 вверх... Для жизни страны и бизнеса важны не сами циферки на табло курсов, а прогнозируемость! А при таких качелях проще закрыть нафиг всё и сидеть тупо в наличке.


Ну, это был бы Правильный и Логичный подход!

В Украине давно выгоднее "закрыть всё и сидеть в наличке", если ты не Ахметов.

Точно! А ещё, примазаться к Правящей политсиле и "делать политический бизнес"! :D

А ведь на сегодня, резкий девал - ничего не даст положительного.
Ну цены вырастут и что?
Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:39

  Surfer написав:
  Qwerty написав:Вже бачу пропозиції купівлі по 26,72!!! Шурує аж гай шумить!


Сэр любит погорячее ? Так уж и быть, продам вам по 50, но только сегодня !

Нє, я люблю читати з запізненням, щоб аналізувати наявність клоунів на форумі, які постійно багатослівно нам тут талдичили, що гривня і гривнєдепо це наше все! Це ваше все, таваріщ! Купіть на ті гроші що зекономили собі корвалол!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:39

  NTV написав:
  Yuri_61 написав:
  Serg-ik написав:кто его по такой цене брать будет? Импортёры, у которых бизнес может остановиться, нерезиденты, для фиксации убытка при выходе из овгз или население вместо гречки. И откуда дровишки для таких горячих курсов?

объясняю: в период кризиса и после него средняя ЗП в Украине всегда падала до 100 доларов в лучшем случае. Перед кризисом до 400 - 500 доларов доходит. Эконмика дальше не выдерживает таких зарплат и падение до 100.
так что курс баксика прогнозирую 98 грн за 1 долар в худшем сценарии (вирусокризис продлится до декабря 2020
38 грн за 1 долар при оптимистическом сценарии (вирусокризис пройдёт до лета)
настьроен я очень серьёзно Сегодня - завтра всю оставшуюся гришу в баксы
а вы ОВДП покупайте

конечно, баксы это стрёмно, но быть в гривне ещё более не разумно
сбило меня с толку бешенное укрепление гривны в мае - декабре 2019 года
какое гривнедепо?
а я ещё хотел все баксы на гривну и на депо
чуть такая жадность не погубила
интересно, как спится ОВДПешникам нерезам и резам?
Это ж надо придумать? Втюхаться в украинские ОВДП, когда Пуйло в любой момент может напасть на Украину? Вот что значит жадность!!
Вангую, все нерезы сейчас бешенно будут выводить долары с Украины.
Каким надо быть недалёким, чтоб покупать ОВДП?
Не перестаю удивляться человеческой жадности и глупости.
Золото покупать поздно
Долар конечно что по мне тоже стрёмно (типа госдолг США зашкаливает и тп), но не так, как быть в гривне сейчас и далее.


Очень правильно рассуждаете по поводу зарплат. Самая жесть в том, что кризис общемировой, а значит заробитчане вынуждены будут вернуться сюда и будет очень жесткий стык за обедневший рынок труда/вакансий. Да и сама ситуация с вирусом может очень сильно поменять мировой расклад по глобализации и отношению к гастарбайтерству.

І що бюргери підуть збирати полуниці та в дупомої?
Гагага
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