Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............16.03.2020.............17.03.2020 дата розрахунку.............13.03.2020.............16.03.2020 Євро................................28,9901..................29,5249 Долар США.......................26,089..................26,5249 После полудня доллар прибавил еще 10 копеек. Открылись на 19 копеек выше закрытия пятницы. НБУ снова объявил аукцион с такими же параметрами, как и в пятницу. Котировки просели на 3 копейки, но с 11, не дожидаясь результатов аукциона, снова пошли вверх. До полудня успели пройти 11 копеек. После полудня рост продолжился, и до обеда поднялись еще на 6 копеек. После обеда прибавили еще 8. Рекордно большая прибавка официального курса по сравнению со справочным говорит о том, что активная фаза торгов продолжалась до самого подведения итогов. Официальный курс встретили котировками 26.6000 - 26.6400. За день выросли на 22 копейки относительно открытия и на 41 копейку относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 27.0148 (+30) -49 2018 - 26.3539 (+8) +17
2017 - 26.9790 (+9) 2016 - 26.8447 (-4) Интересно, что в прошлом году в этот день курс также вырос на 30 копеек. И это без нынешних катаклизмов.
Про аукцион нету комментариев. Из 250 выкупили 120, специально идет НБУ на девальвацию? В банках уже 28. Завтра 28
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Realist написав:Історія повторюється. Рано чи пізно ми розвернемось. Приблизно третина пересічних скупиться на хаях. Після цього третина пересічних буде довго та нудно плакати про те як їх розвели. Так само як плакали та продовжують плакати ті хто перейшов у гривню по 24. Порада. Не бігайте! Валютні спекуляції це не так просто. Он візьміть приклад із деяких відомих форумчан.
Вот это правильно - главное не паниковать и не бегать по обменикам в загоняемые позиции, только ухудшая общую ситуацию. Помним вирус передается и через зараженные купюры тоже. Да и меняла может на вас начхать или парнокопытные соплеменинки в очереди.
Qwerty написав: Нє, я люблю читати з запізненням, щоб аналізувати наявність клоунів на форумі, які постійно багатослівно нам тут талдичили, що гривня і гривнєдепо це наше все! Це ваше все, таваріщ! Купіть на ті гроші що зекономили собі корвалол!
Сомик забился в щель и ни слухом ни духом... предполагаю, вдруг получим кредит от МВФ (откат до 25,9-26,6)-тут будет что почитать от него и прочих "экономистов"
Честно, очень жаль людей ушедших на депо без разрыва ! Депозитчиков . Обстановка ненормальная. Хоть бы выступил кто из официалов, успокоил.
Oleg_Sa написав:Когда остановка, на 28 может и откатимся?
Куда, под откос? С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей?
Но Вы не написали что при курсе 23.6, компании и олигарх сливали бакс по этому курсу 23.6 для оплаты налогов и всего остального. был провал 22.9. НБУ купил по 23 много, продаст по 27-29. Не профит?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Пон 16 бер, 2020 16:14, всього редагувалось 3 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
ваш пост не имеет реальной силы, как и то, что форум может влиять на курс тут нет обвалистов как таковых (и скорей всего никогда не было), просто те, кто на 200% в валюте "по детски радуются ситуативному росту своих активов", может поможет кому-то кредиты закрыть (и на этом 100-150 долл выиграть), но реально заработать у 99% не получиться, потому что "не знают прикуп"... даже если чуйка подскажет(пора сливать), и то никто не будет рисковать всей суммой (для меня 25-30к долл предел)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.
Да, увы.. это так. Система такая, Матрица! Если "туда", попадает нормальный Специалист, его "существующее окружение" -просто сожрёт! Потому, что профаны, на фоне Специалиста, будут выглядеть де***, а последнее - никому не приятно. Происходит "естественный отбор", де*** выживают остальных...
100%! И посему надеяться на какой то существенный позитив в стране в какой то ближайшей перспективе - такой себе план. Нет ее - перспективы.
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Qwerty написав:Продавав щоб закрити внесок по розстрочці за нерухомість... 37 копійок виявився плюс з офіційним на понеділок... Хоча міг трішки пізніше здати і було б більше, але б закрилися б відділення «Приватбанку» і не можна було б закинути готівку! Так що мене сам по собі курс абсолютно не цікавить - мені важлива різниця між готівкою і офіційним курсом НБУ на наступний день! Якщо б трішки почекав і, наприклад, злив би в суботу, то Приват зарахував би гроші у вівторок, а там вже був би інший офіційний! Так що все нормально!
хорошо вам...у других фиксинг курс минфина (так сложнее наварить, но тоже реально копеек 15-20)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
МОЖЛИВО ДОСИТЬ ВЖЕ ПАНІКУВАТИ! Ваші повідомлення, що долар вже по .... - це паніка. Ви всі прекрасно знали, що рано чи пізно так буде. А тепер видаєте все це за якусь дивину.
Вот тут, 100% правда!
Всё ведь так и есть! Если население Украины непрерывно сокращается, если все молодые и сильные - уезжают "строить Польшу" а не Украину, если качество образования - резко падает, если промпроизводство падает и пр. пр. пр., ну разве может быть иначе? Предположим, нам поможет МВФ или ещё кто! Ну дадут, даже 100 млрд!!!(шучу)! И что? Прожрём, разворуем, в оффшоры выведем, отдавать будут "наступнi поколiння!"???
Обратите внимание, мы не построим на эти "100 ярдов" предприятий, которые бы работали на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью! Мы не выучим и не подготовим новых профессоров и академиков, инженеров и хирургов! Мы тупо ПОТРЕБЛЯЕМ, как свиньи- те кредитные средства, что нам выделяют! Ну а то, что "свинью кормят с одной целью, пустить на сало и мясо", мы - типа "Забыли"! Кстати, хрюшка тоже думает, что "хозяин её кормит и чешет" потому, что сильно Любит и желает ей "Жить долго и счастливо"! Увы, увы...
Так что, ну Кризис, ну Короновирус, не стоит паниковать, ведь мы это знали и предвидели! Я вот, место на кладбище - купил, гроб в гараже стоит, как говорится - "Предупреждён и подготовлен"!
Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.