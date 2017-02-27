Додано: Пон 16 бер, 2020 16:25

МОЖЛИВО ДОСИТЬ ВЖЕ ПАНІКУВАТИ! Ваші повідомлення, що долар вже по .... - це паніка. Ви всі прекрасно знали, що рано чи пізно так буде. А тепер видаєте все це за якусь дивину.

Вот тут, 100% правда!Всё ведь так и есть! Если население Украины непрерывно сокращается, если все молодые и сильные - уезжают "строить Польшу" а не Украину, если качество образования - резко падает, если промпроизводство падает и пр. пр. пр., ну разве может быть иначе?Предположим, нам поможет МВФ или ещё кто! Ну дадут, даже 100 млрд!!!(шучу)!И что? Прожрём, разворуем, в оффшоры выведем, отдавать будут "наступнi поколiння!"???Обратите внимание, мы не построим на эти "100 ярдов" предприятий, которые бы работали на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью!Мы не выучим и не подготовим новых профессоров и академиков, инженеров и хирургов!Мы тупо ПОТРЕБЛЯЕМ, как свиньи- те кредитные средства, что нам выделяют!Ну а то, что "свинью кормят с одной целью, пустить на сало и мясо", мы - типа "Забыли"!Кстати, хрюшка тоже думает, что "хозяин её кормит и чешет" потому, что сильно Любит и желает ей "Жить долго и счастливо"!Увы, увы...Так что, ну Кризис, ну Короновирус, не стоит паниковать, ведь мы это знали и предвидели! Я вот, место на кладбище - купил, гроб в гараже стоит, как говорится - "Предупреждён и подготовлен"!