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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44054406440744084409>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 233
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
71
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:25

  Replay написав:goldfinger
Голда,серебро,кирпичи.Недорого.

Это всё низколиквидные, высокорисковые активы.

Спасутся те, кто умеет Быстро прыгать и имеет доступ на Рынок.
Продал нефть, купил доллары, продал доллары- купил бумаги и т.д.
Тупо сидеть год в нефти или долларах, будет убыточно...
Стратегии у людей разные.Это могут быть и опционы на золото,и физический металл,квартира или фонд недвижимости.Чем меньше риска,тем меньше прибыль и каждый выбирает для себя какую прибыль он хочет и какой риск способен принять.По себе наблюдаю,что чем больше денег у вас становится,тем более консервативным вы становитесь.Вышеперечисленные активы я хочу брать не сейчас и не по этим ценам,далеко не по этим.Это снизит риск и даст стабильный доход.Посмотрим,получится ли?То,что происходит сейчас вот прям страшно интересно.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:26

  safonovstanislav написав:
  Realist написав:Ми вже мали долар і по 28 і по 30 і нічого не трапиться якщо будемо мати навіть по 35 чи 40.

Только тогда пол страны выехало за границу и завалили страну валютными переводами. А сейчас чем предлагаете сдерживать курс?

Те що вони виїхали - було наслідком.
Коли вони виїжджали курс був 28/30 а гривнева зарплата 4000-5000 грн. зараз зарплата 10-12 тис. Ситуація трохи інша.
Що стосується стримування зростання курсу - то що це дасть? Курс все одно буде на тому рівні на якому знаходиться наша економіка. Курс - це дзеркало економіки. Тому відповідь на ваше питання - як стримати зростання курсу - виробляйте більше продукції із більшою доданою вартістю. А от як це зробити - це вже зовсім інше питання :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а куда пропал Алекс-2006 ?
на прошлой неделе он обещал сливать по 1500 каждый день свои 6000..... Помог бы НБУ.....
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:27

  холява написав:Честно, очень жаль людей ушедших на депо без разрыва !
Депозитчиков .
Обстановка ненормальная.
Хоть бы выступил кто из официалов, успокоил.

И психотерапевтов тоже жаль .


никто никого никуда не зазывал (кроме В2В)

только треть из депозитчиков понимает, что они теряют профит и ловят лося.
пенсионеры ( а это около половины всех вкладчиков)-ничего не понимают (70-75% пенсов точно не задумываются)

надо просто принять как факт...сам тихо переживаю, потому как в нек-х банках *раз больше фонда(хотя и валюта)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:27

  Proofy написав:
  Qwerty написав: На нерухомість ціни тільки виросли в порівнянні з датою заключення договору! По одній із квартир ціна була 1500 доларів, а нині дають 1900. Це в ЖК «Французький квартал».
дата договора была 18-19 год? Понятно, что цена выросла, продали бы, были в шоколаде, а теперь пойдет коррекция, как бы не вернулись на то что было.


Кстати о валютном рынке в контексте РН.

Обвал весьма возможен, как и обвал гривны до 30 плюс.

Основание - дофига настроили современных хрущевок, массовка достаточно низкокачественная, но ее очень много, слишком многие кинулись косить на этом рынке бабки в последние годы.

Результат с середины декабря по сегодняшний день, впервые на памяти риэлтеров на киевском рынке аренды застой не 1-2 февральские недели как обычно, а вот уже три месяца,хотя цены и не падают, собственники тупо держат цену, невзирая на простой и гораздо более значительные убытки от него.

Навскидку вот только несколько факторов по возможному выходу гривны из комфортного коридора 26-28:

1.На фоне нефтяной войны коррекция на рыннках коммодитиз - почти неизбежна и понятно не вверх, а вниз, минус икс миллиардов долларов.

2.Гастеры было 12-13 млрд.дол.,на них расчитывали,но их не будет, озвучивали ,что не исключено 5 млрд.дол.должно из этой суммы выпасть.

3.Не просто так варранты со 107% от номинала подешевели до 60-70% по памяти, инвесторы не исключают частичный дефолт, минус еще миллиарды долларов не поступлений от ПИИ, от ОВГЗ и т.п.

4.Возможный обвал на РН (а тут так нормально в долларах подняли цены застройщики, в частности на элитку во Львове цена прыгнула на 50% !!!), это значит потенциальные покупатели на время затаятся,будуть ждать дна, а в чем собирают на коммерческую,или жилую ?, в в валюте конечно, значит эти потенциальная валюта также останется под подушкой и не поступит в систему как обычно.

5.По ОВГЗ сроки какие-то на первичке по-маленьку будут оканчиваться, думаю многие захотят дременуть и понятно не с нацвалютой,

6.Депо у нас в основном максимум до полугода, не сложно посчитать, что многие окончатся к августу (веселый месяц иногда бывает в плане обвалом, дефолтов и катаклизмов), если не устаканится ситуация в экономике до этого времени, то уже многие считают дни и месяцы до окончания срочного депо.

7.Ну и как вишенка - макроэкономика, ВВП впервые за февраль вроде обещали - в красной зоне, промка еще с осени валится, плюс сейчас закрытые магазины, значит еще меньше товара будет востребовано, к слову, на фига в дырявой ванне затыкать одну дырку, если остальные пропускают воду на полном объеме ?
Ну и драйверы скромного, но все же роста в прошлом году - торговля, строительство, и т.п. все это по мультипликатору ( смежные области - производство стройматериалов,мебели,осветительных приборов и т.п.), плюс турризм, сфера питания, отели все это может серьезно

подмочить репутацию "самой красивой в мире".

И еще, о том,что может быть решение по Привату в пользу бывших в судах не хочется даже думать,хотя пока что по других делах (земельных и т.п.) все решения в пользу бывших как под копирку.
Поскольку это риски не просто "черного лебедя",а целой стаи "черных лебедей" для валютного рынка.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 16 бер, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что вы сделали с Конкордом ?))
Они теперь один из самых жёстких курсов держат ))
На моменте 28,2 )
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:33

  proftpd66 написав:Но Вы не написали что при курсе 23.6, компании и олигарх сливали бакс по этому курсу 23.6 для оплаты налогов и всего остального. был провал 22.9. НБУ купил по 23 много, продаст по 27-29. Не профит?

И сколько же они там слили по 23.60? Важен не сам курс, а результат! "Много" - это понятие растяжимое. Учитывая, как загоняли курс вниз с помощью "напёрстков" в виде ежедневных 10 миллионов долларов, то реально это "много" может оказаться не таким уж и большим. Вон НБУ сейчас по 250-350 миллионов сжигает каждый день для поддержания курса. Вот стоило оно того, чтобы до этого полгода крутить карусель "будет па 20"? Это действия гопника, а не нацбанка! Хапнуть сегодня 100 гривен, чтобы завтра потерять 100000...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:36

Так еще в бюджете 2019 прогнозировали 29,40, 2020 был бы 30, ХХ, а с мировым кризисом на 30 еще +/- 20% накинуть...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:39

  Ethereum написав:
  twin написав:А де пан Долярчик :roll:


Пан Долярчик вжопився з гривною по самі помідори.Зробимо всіх з марсіанами!!


Ау!!! Долярчик!
Гривну ещё любишь? :mrgreen:
неистовая жажность толкнула нерезов на нашу гривнушку
ох поплатятся они сполна!
хотя бы в ноль вышли 8)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 бер, 2020 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:41

  Realist написав:
  safonovstanislav написав:
  Realist написав:Ми вже мали долар і по 28 і по 30 і нічого не трапиться якщо будемо мати навіть по 35 чи 40.

Только тогда пол страны выехало за границу и завалили страну валютными переводами. А сейчас чем предлагаете сдерживать курс?

Те що вони виїхали - було наслідком.
Коли вони виїжджали курс був 28/30 а гривнева зарплата 4000-5000 грн. зараз зарплата 10-12 тис. Ситуація трохи інша.
Що стосується стримування зростання курсу - то що це дасть? Курс все одно буде на тому рівні на якому знаходиться наша економіка. Курс - це дзеркало економіки. Тому відповідь на ваше питання - як стримати зростання курсу - виробляйте більше продукції із більшою доданою вартістю. А от як це зробити - це вже зовсім інше питання :-)

Присылают существенные суммы те украинцы, кто уехал до 2014 года. Их и больше - около 3-х миллионов, а с 2014 -го - 1 миллион.И они уже нашли хорошие работы. И даже введение безвиза не увеличило количество уехавших.
https://hromadske.ua/ru/posts/pochti-10 ... yatiletiya
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