Додано: Пон 16 бер, 2020 16:27

Proofy написав: Qwerty написав: На нерухомість ціни тільки виросли в порівнянні з датою заключення договору! По одній із квартир ціна була 1500 доларів, а нині дають 1900. Це в ЖК «Французький квартал». На нерухомість ціни тільки виросли в порівнянні з датою заключення договору! По одній із квартир ціна була 1500 доларів, а нині дають 1900. Це в ЖК «Французький квартал». дата договора была 18-19 год? Понятно, что цена выросла, продали бы, были в шоколаде, а теперь пойдет коррекция, как бы не вернулись на то что было. дата договора была 18-19 год? Понятно, что цена выросла, продали бы, были в шоколаде, а теперь пойдет коррекция, как бы не вернулись на то что было.

Кстати о валютном рынке в контексте РН.Обвал весьма возможен, как и обвал гривны до 30 плюс.Основание - дофига настроили современных хрущевок, массовка достаточно низкокачественная, но ее очень много, слишком многие кинулись косить на этом рынке бабки в последние годы.Результат с середины декабря по сегодняшний день, впервые на памяти риэлтеров на киевском рынке аренды застой не 1-2 февральские недели как обычно, а вот уже три месяца,хотя цены и не падают, собственники тупо держат цену, невзирая на простой и гораздо более значительные убытки от него.Навскидку вот только несколько факторов по возможному выходу гривны из комфортного коридора 26-28:1.На фоне нефтяной войны коррекция на рыннках коммодитиз - почти неизбежна и понятно не вверх, а вниз, минус икс миллиардов долларов.2.Гастеры было 12-13 млрд.дол.,на них расчитывали,но их не будет, озвучивали ,что не исключено 5 млрд.дол.должно из этой суммы выпасть.3.Не просто так варранты со 107% от номинала подешевели до 60-70% по памяти, инвесторы не исключают частичный дефолт, минус еще миллиарды долларов не поступлений от ПИИ, от ОВГЗ и т.п.4.Возможный обвал на РН (а тут так нормально в долларах подняли цены застройщики, в частности на элитку во Львове цена прыгнула на 50% !!!), это значит потенциальные покупатели на время затаятся,будуть ждать дна, а в чем собирают на коммерческую,или жилую ?, в в валюте конечно, значит эти потенциальная валюта также останется под подушкой и не поступит в систему как обычно.5.По ОВГЗ сроки какие-то на первичке по-маленьку будут оканчиваться, думаю многие захотят дременуть и понятно не с нацвалютой,6.Депо у нас в основном максимум до полугода, не сложно посчитать, что многие окончатся к августу (веселый месяц иногда бывает в плане обвалом, дефолтов и катаклизмов), если не устаканится ситуация в экономике до этого времени, то уже многие считают дни и месяцы до окончания срочного депо.7.Ну и как вишенка - макроэкономика, ВВП впервые за февраль вроде обещали - в красной зоне, промка еще с осени валится, плюс сейчас закрытые магазины, значит еще меньше товара будет востребовано, к слову, на фига в дырявой ванне затыкать одну дырку, если остальные пропускают воду на полном объеме ?Ну и драйверы скромного, но все же роста в прошлом году - торговля, строительство, и т.п. все это по мультипликатору ( смежные области - производство стройматериалов,мебели,осветительных приборов и т.п.), плюс турризм, сфера питания, отели все это может серьезноподмочить репутацию "самой красивой в мире".И еще, о том,что может быть решение по Привату в пользу бывших в судах не хочется даже думать,хотя пока что по других делах (земельных и т.п.) все решения в пользу бывших как под копирку.Поскольку это риски не просто "черного лебедя",а целой стаи "черных лебедей" для валютного рынка.