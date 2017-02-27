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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4406440744084409>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 233
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
71
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43

  ruvex написав:
  Replay написав:Serg-ik
Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.

Да, увы.. это так.
Система такая, Матрица!
Если "туда", попадает нормальный Специалист, его "существующее окружение" -просто сожрёт! Потому, что профаны, на фоне Специалиста, будут выглядеть де***, а последнее - никому не приятно.
Происходит "естественный отбор", де*** выживают остальных...

100%! И посему надеяться на какой то существенный позитив в стране в какой то ближайшей перспективе - такой себе план. Нет ее - перспективы.

Африканский или,пока ещё,Латиноамериканский уровень управления страной и такой-же уровень сознания мудрого нарида адекватен соответствующему уровню жизни.Чили и Панама явно круче,даже Гондурас,а вот Аргентина и Венесуэла это оно.При более-менее стабильном воровском олигархическом паханате имеем среднюю 250-300,при мегашухере,как сейчас и 100-150 вполне возможны.Думаю,в этом году до 40 можем дойти.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43

В БИСе по разным городам серьезные проблемы, валюту предлагают гривной забирать, никогда не было и вот опять... Не знаю как в надежных банках, отпишите ситуацию.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:45

  Proofy написав:В БИСе по разным городам серьезные проблемы, валюту предлагают гривной забирать, никогда не было и вот опять... Не знаю как в надежных банках, отпишите ситуацию.


А баксы продают, брал на прошлой неделе в Киеве :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И у меня завтра строк заканчивается, заказывал заранее, но сегодня позвонили и сказали, что надо подождать, валюты нет, вот так...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:46

  Proofy написав:В БИСе по разным городам серьезные проблемы, валюту предлагают гривной забирать, никогда не было и вот опять... Не знаю как в надежных банках, отпишите ситуацию.


там всегда было жлобство. Нет смысла использовать, лучше газ-мяс.
Там всегда выдавали по 1к-2к, как дурак ходишь каждый день забираешь.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:46

  холява написав:Честно, очень жаль людей ушедших на депо без разрыва !
Депозитчиков .
Обстановка ненормальная.
Хоть бы выступил кто из официалов, успокоил.

И психотерапевтов тоже жаль .

Не має чого жаліти. Жаліти можна тільки про те що трапилось із людьми із інвалідністю в той момент коли вони не по своїй волі стали людьми із інвалідністю. Все.
Все решта - це результат наших дій. І ми повинні нести відповідальність за свої вчинки. Які би вони не були.

Що стосується гривнедепозитчиків.
А що трапилось? Вони втратили все? Вони втратили останнє? Інфляція у нас вже знову стала 15-20% і зїла їхні заощадження?
Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала.
Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.

Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:48

  Igor3777 написав:Что вы сделали с Конкордом ?))
Они теперь один из самых жёстких курсов держат ))
На моменте 28,2 )
работают на перспективу, видимо/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:52

  Igor3777 написав:Что вы сделали с Конкордом ?))
Они теперь один из самых жёстких курсов держат ))
На моменте 28,2 )

Слишком много выкупили онлайн у них па25.00 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:53

  promyshlennik написав:
  холява написав:
  Zebra написав:Они дурачки были. Я им кричал неоднократно - скупайтесь глупцы.


А чего сейчас не кричите . что с пятницы можем и вниз сходить ?

Вы как будто с другой планеты. Не пойдём мы вниз с пятницы. Не факт что даже на каком-то уровне стабилизируемся. Нет для этого предпосылок.

Стабилизация будет к 20, небольшой откат к 25-ому числу. Пытаться заработать на откате не советую. Потом передышка пару недель или месяцев и, вполне возможно, вторая часть марлезонского балета.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:54

  Vlad442 написав:
  Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.

2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.

2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.

кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.

и что видим - не 5 а 25.

сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25. :twisted:

Люди привыкают жить в привычной парадигме. Помню, когда курс начал расти до 5,6, никто не верил, что это надолго. Рост больше 6 вызвал у людей ступор. Потом привыкли к 8 и через 5 лет мало кто верил, кроме паникеров, что 9-10, которые держались около полугода, это только старт.
Все, что нужно знать о курсе сейчас, это то, что он непредсказуем. Никто в мире не знает. Может он будет 60, а может 20, когда люди, сидя в карантине, понесут сдавать доллары на фоне остановки импорта - не до турций, новых машин и телефонов. А может будет черный рынок, где будет расчет только долларами.
Никто не может достоверно предсказать. Каждый делает свои прогнозы от фонаря, и потом, конечно, кто-то, угадав, скажет "я же говорил".

Для чого іноземна валюта, якщо не можна її потратити, велкам бек to USSR
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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