Додано: Пон 16 бер, 2020 16:43

В БИСе по разным городам серьезные проблемы, валюту предлагают гривной забирать, никогда не было и вот опять... Не знаю как в надежных банках, отпишите ситуацию.

"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк