Так они же все в той или иной степени-менты, в лучшем случае-юристы троечники. Выследить, надавить, изъять, отжать, дать по -почкам-это они могут. А придумать схему самостоятельно ( мыслить, как преступник) -нет. Экономистов там либо нет, либо совсем немного.
Да, увы.. это так. Система такая, Матрица! Если "туда", попадает нормальный Специалист, его "существующее окружение" -просто сожрёт! Потому, что профаны, на фоне Специалиста, будут выглядеть де***, а последнее - никому не приятно. Происходит "естественный отбор", де*** выживают остальных...
100%! И посему надеяться на какой то существенный позитив в стране в какой то ближайшей перспективе - такой себе план. Нет ее - перспективы.
Африканский или,пока ещё,Латиноамериканский уровень управления страной и такой-же уровень сознания мудрого нарида адекватен соответствующему уровню жизни.Чили и Панама явно круче,даже Гондурас,а вот Аргентина и Венесуэла это оно.При более-менее стабильном воровском олигархическом паханате имеем среднюю 250-300,при мегашухере,как сейчас и 100-150 вполне возможны.Думаю,в этом году до 40 можем дойти.
холява написав:Честно, очень жаль людей ушедших на депо без разрыва ! Депозитчиков . Обстановка ненормальная. Хоть бы выступил кто из официалов, успокоил.
И психотерапевтов тоже жаль .
Не має чого жаліти. Жаліти можна тільки про те що трапилось із людьми із інвалідністю в той момент коли вони не по своїй волі стали людьми із інвалідністю. Все. Все решта - це результат наших дій. І ми повинні нести відповідальність за свої вчинки. Які би вони не були.
Що стосується гривнедепозитчиків. А що трапилось? Вони втратили все? Вони втратили останнє? Інфляція у нас вже знову стала 15-20% і зїла їхні заощадження? Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала. Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.
Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Игорь Алексеевич написав:2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.
2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.
2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.
кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.
и что видим - не 5 а 25.
сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.
Люди привыкают жить в привычной парадигме. Помню, когда курс начал расти до 5,6, никто не верил, что это надолго. Рост больше 6 вызвал у людей ступор. Потом привыкли к 8 и через 5 лет мало кто верил, кроме паникеров, что 9-10, которые держались около полугода, это только старт. Все, что нужно знать о курсе сейчас, это то, что он непредсказуем. Никто в мире не знает. Может он будет 60, а может 20, когда люди, сидя в карантине, понесут сдавать доллары на фоне остановки импорта - не до турций, новых машин и телефонов. А может будет черный рынок, где будет расчет только долларами. Никто не может достоверно предсказать. Каждый делает свои прогнозы от фонаря, и потом, конечно, кто-то, угадав, скажет "я же говорил".
Для чого іноземна валюта, якщо не можна її потратити, велкам бек to USSR
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/