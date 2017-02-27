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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4406440744084409

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 233
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
24%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
27
выше 28
30%
71
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56

  Realist написав:Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала.
Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.

Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.


Вообще, глядя как разрываются на части цены на реально классные активы - просто смешно читать как стоны одних, так и радость других. Ок. О чём разговор? Пока - о 5%. Но посмотрите как складываются акции корпораций, каждая из которых имеет годовую прибыль (не активы!) как весь ВВП Украины. И эти компании - реально генерируют прибыль. Там платят дивы. Но их беспощадно разрывают в хлам, потому что паника и риск офф.
Так вот. У нас к этому явно готовились, учли причины проблем прошлых кризисов (валютные кредиты и де-факто депозиты до востребования). Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:56

https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity


Как вам эти данные?

насление прекратило снимать из карт и депизитов меньше?

1.3 Інші монетарні операції
в пятниц -7, а сегодня -4.

!народ меньше снимает с банок!

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:59

  lrs7719 написав:
  Realist написав:Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала.
Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.

Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.


Вообще, глядя как разрываются на части цены на реально классные активы - просто смешно читать как стоны одних, так и радость других. Ок. О чём разговор? Пока - о 5%. Но посмотрите как складываются акции корпораций, каждая из которых имеет годовую прибыль (не активы!) как весь ВВП Украины. И эти компании - реально генерируют прибыль. Там платят дивы. Но их беспощадно разрывают в хлам, потому что паника и риск офф.
Так вот. У нас к этому явно готовились, учли причины проблем прошлых кризисов (валютные кредиты и де-факто депозиты до востребования). Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.

И в чем "мораль басни"?
Имхо, волна до нас пока просто не докатилась в полную силу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:02

  proftpd66 написав:https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity


Как вам эти данные?

насление прекратило снимать из карт и депизитов меньше?

1.3 Інші монетарні операції
в пятниц -7, а сегодня -4.

!народ меньше снимает с банок!

Зображення



Деньги заканчиваются, снимать нечего ))
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:03

  Вкладчик1234 написав:И в чем "мораль басни"?
Имхо, волна до нас пока просто не докатилась в полную силу


Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:05

  lrs7719 написав:
  Вкладчик1234 написав:И в чем "мораль басни"?
Имхо, волна до нас пока просто не докатилась в полную силу


Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.

Согласен. Есть своего рода "фора"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:07

  lrs7719 написав:Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.

имеет смысл обсуждать варианты решений.
или, для начала, обсудить начальный уровень покупок по сипи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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