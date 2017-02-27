Realist написав:Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала. Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.
Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.
Вообще, глядя как разрываются на части цены на реально классные активы - просто смешно читать как стоны одних, так и радость других. Ок. О чём разговор? Пока - о 5%. Но посмотрите как складываются акции корпораций, каждая из которых имеет годовую прибыль (не активы!) как весь ВВП Украины. И эти компании - реально генерируют прибыль. Там платят дивы. Но их беспощадно разрывают в хлам, потому что паника и риск офф. Так вот. У нас к этому явно готовились, учли причины проблем прошлых кризисов (валютные кредиты и де-факто депозиты до востребования). Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.
Realist написав:Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала. Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.
Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.
Вообще, глядя как разрываются на части цены на реально классные активы - просто смешно читать как стоны одних, так и радость других. Ок. О чём разговор? Пока - о 5%. Но посмотрите как складываются акции корпораций, каждая из которых имеет годовую прибыль (не активы!) как весь ВВП Украины. И эти компании - реально генерируют прибыль. Там платят дивы. Но их беспощадно разрывают в хлам, потому что паника и риск офф. Так вот. У нас к этому явно готовились, учли причины проблем прошлых кризисов (валютные кредиты и де-факто депозиты до востребования). Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.
И в чем "мораль басни"? Имхо, волна до нас пока просто не докатилась в полную силу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин