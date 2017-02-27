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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44084409441044114412>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 236
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
31%
73
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:36

разворот пошёл в 15-40: нефть, рубль, золото, крипта-вверх
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:37

а в пиндостане активненько так бодаются за 2500 по сипи...
заманивают буратин ловить ножи, демоны.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Пон 16 бер, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:37

  lrs7719 написав:Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.

Еще не вечер. В конце 2013-начале 2014, да и в 2008 году курс не сразу улетал, но в итоге улетел. Нужно время.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:46

Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:57

  Zebra написав:
  lrs7719 написав:Чушь про "пирамиды" - то для бабушек на лавке. На фоне паники с вирусом курс за два дня улетел бы +30%. Для начала. Но по факту - у нас только +5% и уровни прошлого года.

Еще не вечер. В конце 2013-начале 2014, да и в 2008 году курс не сразу улетал, но в итоге улетел. Нужно время.

Согласен на все сто. Так будет и сейчас, постепенно-постепенно и улетим, как по итогу.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:59

  proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?

повторюсь, наверное.
кто-то все эти проливы выкупает.
будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:01

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?

повторюсь, наверное.
кто-то все эти проливы выкупает.
будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.

А может и под 0-0,25%. )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:03

  Vlad442 написав:
  promyshlennik написав:
  холява написав:
А чего сейчас не кричите . что с пятницы можем и вниз сходить ?

Вы как будто с другой планеты. Не пойдём мы вниз с пятницы. Не факт что даже на каком-то уровне стабилизируемся. Нет для этого предпосылок.

Стабилизация будет к 20, небольшой откат к 25-ому числу. Пытаться заработать на откате не советую. Потом передышка пару недель или месяцев и, вполне возможно, вторая часть марлезонского балета.

В этом месяце, в этих числах, даже уплата налогов не думаю, что поможет гривне.
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:08

  Yuri_T написав:а в пиндостане активненько так бодаются за 2500 по сипи...
заманивают буратин ловить ножи, демоны.


Ну фьючи по сравнению с утром отрасли. Плюс заливное от ФРС достаточно серьёзное и главное - прямо сейчас. Ну и активы всё таки интересные. Это не центрэнерго и даже не дед-авдей с десятелетней нераспредёнкой.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:10

Временный запрет на въезд в Шенгенскую зону продлится 30 дней. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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