lrs7719 написав:Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.
имеет смысл обсуждать варианты решений. или, для начала, обсудить начальный уровень покупок по сипи.
Ок. Сейчас имхо - это чистая ловля ножей. Много паники и центробанки беспрецендентными решениями её подогревают. По уровням можно будет судить после какого то громкого банкротства. Например, Боинга. На моё сугубо личное мнение - пока рано... Хотя цена/дивы .. Надо считать - думать.
Имхо, на фонде до квартальных отчетов, кроме спекуляций, делать нечего. А скорее всего до отчетов 2го квартала, вот потом уже можно думать о покупке чего-то стоящего(в зависимости от результатов разумеется).
proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?
повторюсь, наверное. кто-то все эти проливы выкупает. будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.
извините, не понял. Можно объяснить?
Я думаю что это коррекция,а не кризис.
цена ведь не просто опускается. кто-то на бидах стоит и покупает. думаю, не только дей-трейдинговые шортисты или маркет-мейкеры, которым по статусу положено. а может ошибаюсь, и все вменяемые покупатели сидят на заборе до выяснения. лично мне деньги жгут ляжку. я к падению рынков целый год готовился. будет обидно пролететь мимо раздачи слонов.
LordEmerald написав:Имхо, на фонде до квартальных отчетов, кроме спекуляций, делать нечего. А скорее всего до отчетов 2го квартала, вот потом уже можно думать о покупке чего-то стоящего(в зависимости от результатов разумеется).
Так то оно так. Но вот если вчера ещё было рано, то сегодня может быть уже поздно.