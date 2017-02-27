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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4409441044114412>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 236
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
31%
73
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:15

  тарасов написав:И у меня завтра строк заканчивается, заказывал заранее, но сегодня позвонили и сказали, что надо подождать, валюты нет, вот так...

Если не секрет, какой банк зажимает?
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:16

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?

повторюсь, наверное.
кто-то все эти проливы выкупает.
будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.


извините, не понял. Можно объяснить?

Я думаю что это коррекция,а не кризис.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:16

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.

имеет смысл обсуждать варианты решений.
или, для начала, обсудить начальный уровень покупок по сипи.


Ок. Сейчас имхо - это чистая ловля ножей. Много паники и центробанки беспрецендентными решениями её подогревают. По уровням можно будет судить после какого то громкого банкротства. Например, Боинга. На моё сугубо личное мнение - пока рано... :roll: Хотя цена/дивы .. Надо считать - думать.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:25

  remark написав:
  тарасов написав:И у меня завтра строк заканчивается, заказывал заранее, но сегодня позвонили и сказали, что надо подождать, валюты нет, вот так...

Если не секрет, какой банк зажимает?


Та писали ж, что белки
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Имхо, на фонде до квартальных отчетов, кроме спекуляций, делать нечего. А скорее всего до отчетов 2го квартала, вот потом уже можно думать о покупке чего-то стоящего(в зависимости от результатов разумеется).
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:33

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?

повторюсь, наверное.
кто-то все эти проливы выкупает.
будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.


извините, не понял. Можно объяснить?

Я думаю что это коррекция,а не кризис.

цена ведь не просто опускается.
кто-то на бидах стоит и покупает.
думаю, не только дей-трейдинговые шортисты или маркет-мейкеры, которым по статусу положено.
а может ошибаюсь, и все вменяемые покупатели сидят на заборе до выяснения.
лично мне деньги жгут ляжку. я к падению рынков целый год готовился. будет обидно пролететь мимо раздачи слонов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:33

  LordEmerald написав:Имхо, на фонде до квартальных отчетов, кроме спекуляций, делать нечего. А скорее всего до отчетов 2го квартала, вот потом уже можно думать о покупке чего-то стоящего(в зависимости от результатов разумеется).


Так то оно так. Но вот если вчера ещё было рано, то сегодня может быть уже поздно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:33

  холява написав:Libo

Привет Либо .

Всем Доброго Рабочего Дня .
Здоровья Крепкого и Духа Сильного.

Просмотрел до конца про Девятова .
Сильно !Умно !Неожиданно !(для меня )

У меня есть субъективные замечания к поведению ,жестикуляции ,забывчивости ....но в целом -очень умно!


Это ж армейская разведка.
Фирма веников не вяжет.
Там все умницы. И не только полковники, а и капитаны тоже.
:lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=PkencOXaBWU
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:35

Serg-ik
разворот пошёл в 15-40: нефть, рубль, золото, крипта-вверх

да ну?

Чтобы был Реальный разворот, нужно "финуру разворотную нарисовать".
А рисуют её "крупные игроки", которые заходят в рынок...
не вижу разворота
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:39

  Igor3777 написав:
  remark написав:
  тарасов написав:И у меня завтра строк заканчивается, заказывал заранее, но сегодня позвонили и сказали, что надо подождать, валюты нет, вот так...

Если не секрет, какой банк зажимает?


Та писали ж, что белки

В Альфе тоже сказали, что не будет 2 недели валютного подкрепления.
В Укргазе тоже инкассация раз в неделю - среда-четверг.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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