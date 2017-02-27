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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4409441044114412

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.8 5 236
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
6%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
14%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
31%
73
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Недвига еще не рухнула в цене?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:45

  Andrew_ написав:Недвига еще не рухнула в цене?

Рухнет вместе с гривной, первичка в гривне вся.

P.S. по сегодняшним наблюдениям за СМИ, за форумами, за знакомыми - везде коронавирус. Курс пересичного еще не очень беспокоит, основная волна впереди.

PPS Зеля обещает по лишней 1000 грн пенсионерам, при том что готовят налоговые каникулы по ЕСВ. За чей счет банкет? За счет банкнотно-монетного комбината? :D
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47

Фонд не требует, чтобы Украина открыла рынок земли, а настаивает на принятии закона, который не позволит вернуть ПриватБанк экс-владельцам.
Украине осталось принять один закон, чтобы выполнить условия новой программы с МВФ. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью Радио НВ в субботу, 14 марта.

При этом зеля собирается закрывать метро и голосовать землю. Хочет создать коллапс в Киеве?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:50

Yuri_T
цена ведь не просто опускается.
кто-то на бидах стоит и покупает.

Толпа покупает, стата доступна.
Крупные игроки, пока что, продают.
Толпу тупо высаживают.
Когда Крупные игроки развернут рынок, толпа будет продавать, они просто поменяются местами.
В итоги, крупняк в профите, практически всегда.
При нынешнем соотношении, нельзя рано говорить о развороте, не видно смены тренда.
Вливаемые деньги - выносят рынок вверх на некоторое время, но потом - всё "поедается" и рынок обновляет минимумы.
Тренд, в котором идёт обновление минимумов, называется НИСХОДЯЩИЙ со всеми вытекающими!,
Replay
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