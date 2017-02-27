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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Недвига еще не рухнула в цене?
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:45
Рухнет вместе с гривной, первичка в гривне вся.
P.S. по сегодняшним наблюдениям за СМИ, за форумами, за знакомыми - везде коронавирус. Курс пересичного еще не очень беспокоит, основная волна впереди.
PPS Зеля обещает по лишней 1000 грн пенсионерам, при том что готовят налоговые каникулы по ЕСВ. За чей счет банкет? За счет банкнотно-монетного комбината?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47
При этом зеля собирается закрывать метро и голосовать землю. Хочет создать коллапс в Киеве?
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:50
Yuri_T
Толпа покупает, стата доступна.
Крупные игроки, пока что, продают.
Толпу тупо высаживают.
Когда Крупные игроки развернут рынок, толпа будет продавать, они просто поменяются местами.
В итоги, крупняк в профите, практически всегда.
При нынешнем соотношении, нельзя рано говорить о развороте, не видно смены тренда.
Вливаемые деньги - выносят рынок вверх на некоторое время, но потом - всё "поедается" и рынок обновляет минимумы.
Тренд, в котором идёт обновление минимумов, называется НИСХОДЯЩИЙ со всеми вытекающими!,
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