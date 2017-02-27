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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44124413441444154416>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 239
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
32%
76
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:22

  Andrew_ написав:Недвига еще не рухнула в цене?
Недвига очень инерционный рынок. Не то что ОВГЗ...
:( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:25

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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:26

  freeze написав:orest

Сейчас ситуация с коронавирусом оказывает решающее влияние на валютные рынки и экономику всего мира, все остальные показатели и темы имеют на сегодня глубоко вторичное влияние. Кто угадает как будет развиваться ситуация дальше будет с козырями, все графики, плечи и прочие теоретические вещи сейчас также малозначимы, даже тема коррупции с контрабандой и их влияние на валютный рынок, сейчас мало актуальны. Всё, имхо :D

Важко не погодитись... Зараз цей клятий вірус на першому плані і судячи з того, що коїться, то це річ дуже страшна і непередбачувана! І шкоди він наробить дуже великої! Відносно курсу, то ті кому пропонував ще недавно долар по нормальним цінам і він їм геть був непотрібним, сьогодні телефонують і питають чи маю щось на продаж!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:27

  asti написав:
  Andrew_ написав:Недвига еще не рухнула в цене?
Недвига очень инерционный рынок. Не то что ОВГЗ...
:( :(

Не думаю, що тепер її хтось купує.
ЗІ В селах ціни можуть вирости
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:27

Завтра на аукционе оставили только валюту с погашением 06.01.21, всю гривну убрали... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29

  asti написав:
  Andrew_ написав:Недвига еще не рухнула в цене?
Недвига очень инерционный рынок. Не то что ОВГЗ...
:( :(


1 в 1

недвига = овгз. Я говорил что матрасник может зайти в SP-500 и DAX на кризисе. Вы меня не слушали :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29

  asti написав:Завтра на аукционе оставили только валюту с погашением 06.01.21, всю гривну убрали... :( :(


какая ставка?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:32

Гривня:6 міс, 1рік, 3роки
Дол США: 10 міс


на 17 число
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:40

  alex_dvornichenko написав:
  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Кто будет сейчас вкладывать в SP-500, DAX и евробляхи наши до 2021-2022 под 9.5%?

повторюсь, наверное.
кто-то все эти проливы выкупает.
будет брать в долг под 1% и под залог тех же 30-ти леток и докупать подешевевшие активы отмаржинколеных буратин.

А может и под 0-0,25%. )

Да шорты откупают,плюс фонды,что по уставам должны быть в акциях,кто как.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:41

Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума 28 февраля всего -3%.

А вот физики распродают гривневые ОВГЗ.
Но их портфель очень маленький.



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