Недвига очень инерционный рынок. Не то что ОВГЗ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:22
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:26
Важко не погодитись... Зараз цей клятий вірус на першому плані і судячи з того, що коїться, то це річ дуже страшна і непередбачувана! І шкоди він наробить дуже великої! Відносно курсу, то ті кому пропонував ще недавно долар по нормальним цінам і він їм геть був непотрібним, сьогодні телефонують і питають чи маю щось на продаж!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:27
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:27
Завтра на аукционе оставили только валюту с погашением 06.01.21, всю гривну убрали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29
1 в 1
недвига = овгз. Я говорил что матрасник может зайти в SP-500 и DAX на кризисе. Вы меня не слушали
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29
какая ставка?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:32
Гривня:6 міс, 1рік, 3роки
Дол США: 10 міс
на 17 число
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:40
Да шорты откупают,плюс фонды,что по уставам должны быть в акциях,кто как.
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:41
Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума 28 февраля всего -3%.
А вот физики распродают гривневые ОВГЗ.
Но их портфель очень маленький.
Живите своим умом!
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