Nazarkino написав:турецька ліра полетіла в небеса,на диво білоруський зайчик виглядає стабільно,із запорєбріка пишуть що ЦБ злив на підтримку дерева 3.7 млрд зелених,у нас пєчаль ,30 за бакс це питання часу
Сегодня +1,45% лира. С нового года +8%
А гривна с нового года уже +15%
мені інколи дурні думки в голову лізуть що той вірус це якась інсценіровочка перед глобальним шухером світової економіки,боюсь що 2008 нам покажеться дитячим садком
fin написав:Помнится мне, как надо мной прикалывались в январе, когда я на все свои гривны по 25 закупил доллары. А когда говорил, что курс будет 27-28 и па30,то все насмехались над моим прогнозом! Что теперь скажите?
Они дурачки были. Я им кричал неоднократно - скупайтесь глупцы.
ТИХИЙ написав:
Zebra написав:
fin написав:Полностью согласен. Курс сделали искусственно. Экономически он необоснован. В экономике страны одни негативы и минусы, промпроизводство падает. Один маленький плюс в таком курсе, что можно затариться дешевой валютой,потому что 28+ не за горами. А возможно и 35.
Затариваться некому, все затарены с лета. И зимой все теперь хотят слиться па28.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2019, 18:14 Не говорите за всех. Есть и такие, кто несмотря на активных загонял в инвалюту, в основном (85%) держал в нацвалюте и активно ее прокручивал. А теперь (опять же не спеша и без фанатизма) по тихому увеличивает прОцент инвалюты
zzzzzz написав:Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума 28 февраля всего -3%.
Дивлячись, як влада готова угробити економіку заради того, щоб цим "нерезидентам" сиділось комфортніше, скоріше за все ці нерезиденти мають цілком резидентські корені, можливо навіть бородата бабушка серед них
An Oregon police department is asking residents to stop calling 911 because they've run out of toilet paper
(CNN)As police across the US brace for continued emergency calls in the wake of the coronavirus outbreak, one Oregon police department is dealing with 911 calls for an entirely different type of emergency: Residents are calling because they've run out of toilet paper.
The Newport Police Department put out a notice on Facebook urging residents to stop making emergency calls due to a toilet paper shortage. "It's hard to believe that we even have to post this," the police wrote. "Do not call 9-1-1 just because you ran out of toilet paper. You will survive without our assistance."
zzzzzz написав:Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума всего -3%.
Во-первых, ставки упали до неприличия; во-вторых, никто особо не берет (ходят слухи, что госам дали негласное указание ничего не покупать); ну и в-третьих, многие надеются, что пронесёт и через пару месяцев всё устаканится. Я в третьей группе//)