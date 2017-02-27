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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4413441444154416

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 239
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
3%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
32%
76
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:07

  pesikot написав:Зеленский призвал Кабмин закрыть метро и прекратить междугородние перевозки (видео)
«Призываю Министерство инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение, автобусные перевозки; работу метрополитенов...» - отметил он.

Правильно , передвигаемся пешкарусом, на великах , личном авто... ,гужовим перевезенням і терміново отменить плату за парковку в городах до окончания карантина.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:08

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Нерезы из ОВГЗ особо не выходят. С максимума 28 февраля всего -3%.

А вот физики распродают гривневые ОВГЗ.
Но их портфель очень маленький.

Так а хто ж скирд :mrgreen: ується?

Так отож. І я про це запитую. viewtopic.php?p=4901961#p4901961
Ще про дивіденди забув. Але ж зараз вже середина березня. Всі хто їх хотів вивести - вже вивели.
Те саме про імпортні товари. Імпорт який слідкує за ринком скуповувався на склад швидше коли курс був дуже солодкий. Зараз як мінімум повинні би взяти паузу. Адже не відомо, що буде із збутом.
Хтось гонить хвилю. І дуже агресивно це робить. Всі навколо грають по його/їх правилах.

ПС: Представте собі якщо вдруг хвилю гонять олені і тільки вони! Стадний інстинкт він такий...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:09

  сірий написав:

З нашим щасттям, нам світить ярд і з УМОВАМИ :mrgreen:


і це дуже чудово, бо всі ми знаємо, в чиїх кишенях ці гроші осядуть, так і не дійшовши до пацієнтів
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:13

Спред в 1 гривню, думаю крупные спекулянты выжидают решения по земле и мвф. Завтра Зеля должен дать добро или отказ по ряду важных поправок, и если завтра тренд поменяется то можно оставаться в гривне, а если нет то в срочном порядке сливаться.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:16

  Xenon написав:Думаю ближайших 1-2 года большинству населения нашего придется вспомнить 90е года по уровню выжывания (

  Serg-ik написав:не будет такого. тогда не было частного бизнеса и не было импорта
теперь почти нет государственного бизнеса и что угодно привезут хоть из Австралии

  Qwerty написав:А як при можливому варіанті повного закриття кордонів це буде відбуватися?! Через космос?!


Була в нас тут розмова парочкою колег стосовно самозабезпечення. Все мені казали, нащо нам ті "помідори" вирощувати? Можно ж привезти.

От зараз подивимся, як ми, як страна зможемо щось привезти в кризу. І як ми ту кризу пройдемо, коли ми нічого не виробляємо для виживання.
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