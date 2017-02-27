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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54
Vadim V написав:
Зарисоваться в пазнаниях па англицкому?
Перевести без ошибок на мову зможете?
Звісно без помилок (до речі!) не зможу.
Тому й виклав мовою оригіналу.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:54
asti написав:
А гривной забрать можно, узнавали??
Онлайн обмен никто не отменял. И Евро не касается.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:55
Паникёров "расстреливать" на месте.[/quote]Обратился на горячую линию, чтобы снять доллары со своей карты! Сказали, что не выдадут, так как у них указание доллары не выдавать! Так, что свои же деньги забрать невозможно![/quote]А гривной забрать можно, узнавали??[/quote]
Евро без ограничений......
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:55
RTT написав: Vadim V написав: abc111 написав:
...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек
Сцилку или забанить навсегда, просьба к модераторам, пожалуйста ,
Паникёров "расстреливать" на месте.
Обратился на горячую линию, чтобы снять доллары со своей карты! Сказали, что не выдадут, так как у них указание доллары не выдавать! Так, что свои же деньги забрать невозможно!
asti написав:
А гривной забрать можно, узнавали??
наверное можно.
и там бесплатный п2п и сэп.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:56
komant733 написав: Vadim V написав: abc111 написав:
...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек
Сцилку или забанить навсегда, просьба к модераторам, пожалуйста ,
Паникёров "расстреливать" на месте.
Зайдите на сайт альфа банка и прочитайте...
Или без ссылки не сможете?
Могу , но вам тяжело это сделать сразу , на фоне паникёрства?
Я токо за своевременное информирование форумчан , но проверенное, спасибо!
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Vadim V
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:57
abc111 написав:
...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек
Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.
Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:01
Realist написав: abc111 написав:
...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек
Де пруф?
...на Фейсбуке, их страница
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:02
edvardd написав:
Senator Mitt Romney
Every American adult should immediately receive a one-time check for $1,000 to help ensure families and workers can meet their short-term obligations and increase spending in the economy.
Каждый взрослый американец должен немедленно получить одноразовый чек на $1000, чтобы помочь семьям и работникам выполнить свои краткосрочные обязательства и увеличить расходы в экономике.
Категорически поддерживаю.
Хюндай предлагает купить у них машину в кредит под 0%. Дополнительное условие - если потеряешь работу, то 6 месяцев за тебя выплаты по кредиту будет покрывать сама компания. Или примет её взад без каких-либо штрафных санкций. И это пока только начало. Готовимся пополнять наши автопарки.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:03
Игорь Алексеевич написав: qay написав: Игорь Алексеевич написав:
2008г. - зконом. кризис, вирус, паническое настроение населения - курс с.4,85 - ушёл к 12.
2010г. - не было потрасений в стране - курс стабелиз. на отметке 8.
2014г. - майдан, война, панические настроения населения - курс КАТАСТРОФА.
кстати на форуме были умняк и верили, что это не надолго, типа завтра будет курс 5.
и что видим - не 5 а 25.
сейчас будет то же самое. меньше 28-29, особенно в пике панического настроения нечего и басни рассказывать народу про 25.
Подскажите, как можно добавить сообщения некоторых любителей побалаболить в игнор. Читать невозможно этого казака.
тогда предлагаю банить и тех кто рассказывает про сег.курс 25
пришёл только что домой. а здесь.....
но, что скажете господа теперь про курс 25 и кто теперь казак???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:05
orest написав: abc111 написав:
...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек
Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.
Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник?
На данный момент обоснованный курс без учета мирового кризиса должен быть в интервале 28-29
С учетом же кризиса до марта следующего года увидим курс в интервале 40-50, если все будет хорошо и удержат, и 50-70, если снова будет как всегда, и решат население выдоить через снижение накоплений, ЗП и пенсий
и это пройдет
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