RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44174418441944204421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 241
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
13%
32
27.51-28.0
12%
28
выше 28
32%
78
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7743
З нами з: 21.09.12
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1214 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:09

:arrow:
Востаннє редагувалось холява в Пон 16 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2271 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Создается устойчивое ощущение, что НБУ не просто устраивает нынешнее развитие событий на Межбанке – он заинтересован в нем.
Взять хотя бы этот дурацкий аукцион. В НБУ что, идиоты сидят, которые не понимают, к чему приведет неудовлетворение половины заявок? Да все они понимают, и тем не менее, проводят уже третий аукцион, только провоцируя дальнейший рост курса. Сдается мне, кому-то очень нужно слиться по вкусному курсу – потому и гонят к нему ускоренными темпами, а спекули им в этом охотно помогают.
И не забываем, что в начале апреля будет погашение годовых ОВГЗ, в которые заходили наши "нерезы" – главным образом Петя, Лера энд Ко. Заходили, предварительно слив доллар по 27+. Вряд ли они делали это для того, чтобы получить минус на курсовой разнице, при полностью подконтрольном руководстве НБУ.
ОлегВМ
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:10

  orest написав:
  abc111 написав:...Альфа официально объявила, что доллары с депозитов временно прекращает выдавать....тревожный звоночек

Авіасполучення зі світом припинене, в банківській системі дефіцит готівкової валюти. З цим пов'язані затримки і відсутність валюти. Це буде штовхати курс також.
Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник? :wink:

Курс фактор при устойчивом внешнем спросе и ценах,тогда меньше издержки внутри страны.Когда же валится торговля курс не спасает.
goldfinger
 
Повідомлень: 187
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:11

edvardd
Каждый взрослый американец должен немедленно получить одноразовый чек на $1000, чтобы помочь семьям и работникам выполнить свои краткосрочные обязательства и увеличить расходы в экономике.

Ну да, чтобы «музыка не стихла»!
Контраст налицо.
Нет бы, попросить Трампу кредит МВФ, поднять налоги или 6-й флот выставить на продажу, ну...по нашему сценарию спасения!

Великая страна, США, без вопросов! Нам учиться и учиться....
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 20.06.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:14

"Главная причина большого ценового разброса на наличном рынке - это жесткий дефицит долларовой банкноты при повышенном спросе. Самолеты с иностранной наличностью не прилетели из-за того, что их направили забирать людей перед закрытием границы, образовалась нехватка. Из-за нее наличные цены серьезно оторвались от межбанка. В банках сегодня вспоминали меры, которые Нацбанк предпринимал, чтобы погасить панику населения во время "оранжевой революции" в 2004 году. Тогда регулятор продавал банкам не только безналичный доллар, но и наличный. Это помогло разрядить ситуацию. Было бы хорошо, если бы и нынешнее правление НБУ вспомнило об этих мерах", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Говорят, что нехватка доллара в банках уже приводит к проблемам с вкладчиками. Когда у людей сейчас заканчиваются валютные депозиты, их не везде могут выдать вовремя. Клиентов просят подождать или предлагают все получить в гривне по курсу. Возникают конфликты, поскольку мало кто хочет в разгар девальвации гривны получать нацвалюту по долларовому вкладу.

Вкладчиков сейчас очень сложно уговорить на продление сроков депозитов на новый срок после истечения действующих договоров. В крупном банке "Стране" рассказали, что продлевается не более 10-15% договоров (в зависимости от региона), сроки которых истекают на текущий момент.

При этом люди стали чаще писать заявления на досрочные расторжения депозитов, а банки чаще всего им в этом отказывают.

"Подмахнуть заявления на досрочное расторжение срочного вклада могут разве что "своему" клиенту - тому, у кого есть связи в руководстве. Но не факт, что ему найдут доллар на выдачу. Часто предлагают гривну, ибо валютной банкноты тотально не хватает. Говорят, что в небольших банках даже с гривной есть проблемы. Онии либо пойдут в Нацбанк за рефинансированием, либо начнут взаимозачеты - начнут менять депозиты на кредиты (чтобы с вкладчиками крупные заемщики рассчитывались). О таких вариантах уже говорят, но еще не применяют. Если так дело пойдет, то могут вернуться к другой кризисной схеме, которую катали 15 лет назад - начнут предлагать крупным вкладчикам взысканные залоги. Например, квартиру вместо депозита", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления банка.

По словам казначеев, валютный спрос со стороны населения серьезно давит и на безналичный рынок. Люди, которые не могут найти доллар в отделениях, стараются купить его в системах интернет-банкинга и мобильных приложениях.

Намного меньше валюты стали покупать иностранцы. Возможно, потому что заметно сократилось количество сделок по перепродаже гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). С пятницы нерезидентский портфель бумаг в нацвалюте сократился лишь на 415,4 млн грн. То ли гособлигации перестали перекупать из-за экономии банками ресурса, то ли из-за слишком низких цен, на которые не готовы идти иностранцы (сделки совершаются с дисконтами).

Покупок новых выпусков ОВГЗ иностранными покупателями, конечно же, никто не ждет. Ожидается, что их раскупят госбанки, которые попросят помочь правительству.

"Кстати, рассказали, что некоторые хитроумные банки сейчас перекупают у коллег краткосрочные долларовые ОВГЗ - с погашением в апреле-мае. Перекупают в гривне у тех, кому очень нужна сейчас нацвалюта под вкладчиков. А все для того, чтобы через несколько недель получить погашение по бумагам от Минфина. Он ведь заплатит в долларе, который, как ожидается, к тому времени будет стоить еще дороже, чем сейчас", - рассказал "Стране" председатель одного банка на правах анонимности.

На валютном межбанке никто не ждет курсового чуда. Банкиры уверены в новой девальвации гривны с новыми уровнями и долларовыми продажами от Нацбанка.

При этом по рынку продолжают гулять слухи о движении безналичной гривны к отметкам 28-30 грн/$. Чтобы экспортеров поддержать и госбюджет наполнить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2293
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15

  Zebra написав:Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.

Это то,что я всегда говорил и делал.Первая заповедь: никогда от слова совсем не держите валюту в украинских банках,ну разве что для обеспечения экспортно-импортных слелок.Даже Швейцары сдались и теперь стучат на своих клиентов американским властям.А гривну-можно.
goldfinger
 
Повідомлень: 187
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17

Хотів запитати, чи вже курс достатній для бурхливого розквіту економіки, особливо металургії та подвоєння експорту? Чи чекаємо 30? Чи таки курс це не чинник?

«Поздно пить Боржоми»
Даже, если завтра Короновирус победят и Кризис закончат, нужно около полугода-год на частичное восстановление спроса и рост экспорта.
То есть, просто опустить гривну - уже поздно.
Не нужно было её укреплять раньше, не нужно было давить экспортёров и бизнес.
Смотрите на США, они поступают совсем не так, как мы.
Самое дорогое - время. Оно уже ушло и его не вернуть.
Так что, смысла в ослаблении гривни сейчас, вообще нет, никакого...
P.S. Фунт пытается отскочить и если сможет обновить минимум на Азии или рано утром,сформировать разворот, то по технике, как раз "очередное дно" и можно попробовать осторожно купить ненадолго, хотя риск "провалиться" - громадный!
Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 20.06.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17

  ОлегВМ написав:Создается устойчивое ощущение, что НБУ не просто устраивает нынешнее развитие событий на Межбанке – он заинтересован в нем.
Взять хотя бы этот дурацкий аукцион. В НБУ что, идиоты сидят, которые не понимают, к чему приведет неудовлетворение половины заявок? Да все они понимают, и тем не менее, проводят уже третий аукцион, только провоцируя дальнейший рост курса. Сдается мне, кому-то очень нужно слиться по вкусному курсу – потому и гонят к нему ускоренными темпами, а спекули им в этом охотно помогают.
И не забываем, что в начале апреля будет погашение годовых ОВГЗ, в которые заходили наши "нерезы" – главным образом Петя, Лера энд Ко. Заходили, предварительно слив доллар по 27+. Вряд ли они делали это для того, чтобы получить минус на курсовой разнице, при полностью подконтрольном руководстве НБУ.
НБУ действует в тренде. Дешевеют валюты практически всех развивающихся стран: индийская и индонезийская рупии, чилийский и аргентинский песо, бразильский реал, казахский тенге, рубль, турецкая лира и даже такие твердые валюты как австралийский доллар и норвежская крона. Падение с начала года, когда эти валюты показывали максимумы к доллару составляет 5-15 процентов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:18

  Zebra написав:Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.

Для совершения безналичного обмена валют, необходимо наличие валютного счета, текущего или для выплат.
Если кто-то совершал безнал-обмен и оставлял на валютном счёте, то оп-пачки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 31.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 44174418441944204421>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler, flyman, kwon, lestat, Libo, Replay, starsn, Tatkaumnihka, валерчик і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1715, 1716, 1717
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17160 2156334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 19:38
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525777
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.