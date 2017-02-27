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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:09
Востаннє редагувалось холява в Пон 16 бер, 2020 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Создается устойчивое ощущение, что НБУ не просто устраивает нынешнее развитие событий на Межбанке – он заинтересован в нем.
Взять хотя бы этот дурацкий аукцион. В НБУ что, идиоты сидят, которые не понимают, к чему приведет неудовлетворение половины заявок? Да все они понимают, и тем не менее, проводят уже третий аукцион, только провоцируя дальнейший рост курса. Сдается мне, кому-то очень нужно слиться по вкусному курсу – потому и гонят к нему ускоренными темпами, а спекули им в этом охотно помогают.
И не забываем, что в начале апреля будет погашение годовых ОВГЗ, в которые заходили наши "нерезы" – главным образом Петя, Лера энд Ко. Заходили, предварительно слив доллар по 27+. Вряд ли они делали это для того, чтобы получить минус на курсовой разнице, при полностью подконтрольном руководстве НБУ.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:10
Курс фактор при устойчивом внешнем спросе и ценах,тогда меньше издержки внутри страны.Когда же валится торговля курс не спасает.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:11
edvardd
Ну да, чтобы «музыка не стихла»!
Контраст налицо.
Нет бы, попросить Трампу кредит МВФ, поднять налоги или 6-й флот выставить на продажу, ну...по нашему сценарию спасения!
Великая страна, США, без вопросов! Нам учиться и учиться....
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:14
"Главная причина большого ценового разброса на наличном рынке - это жесткий дефицит долларовой банкноты при повышенном спросе. Самолеты с иностранной наличностью не прилетели из-за того, что их направили забирать людей перед закрытием границы, образовалась нехватка. Из-за нее наличные цены серьезно оторвались от межбанка. В банках сегодня вспоминали меры, которые Нацбанк предпринимал, чтобы погасить панику населения во время "оранжевой революции" в 2004 году. Тогда регулятор продавал банкам не только безналичный доллар, но и наличный. Это помогло разрядить ситуацию. Было бы хорошо, если бы и нынешнее правление НБУ вспомнило об этих мерах", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Говорят, что нехватка доллара в банках уже приводит к проблемам с вкладчиками. Когда у людей сейчас заканчиваются валютные депозиты, их не везде могут выдать вовремя. Клиентов просят подождать или предлагают все получить в гривне по курсу. Возникают конфликты, поскольку мало кто хочет в разгар девальвации гривны получать нацвалюту по долларовому вкладу.
Вкладчиков сейчас очень сложно уговорить на продление сроков депозитов на новый срок после истечения действующих договоров. В крупном банке "Стране" рассказали, что продлевается не более 10-15% договоров (в зависимости от региона), сроки которых истекают на текущий момент.
При этом люди стали чаще писать заявления на досрочные расторжения депозитов, а банки чаще всего им в этом отказывают.
"Подмахнуть заявления на досрочное расторжение срочного вклада могут разве что "своему" клиенту - тому, у кого есть связи в руководстве. Но не факт, что ему найдут доллар на выдачу. Часто предлагают гривну, ибо валютной банкноты тотально не хватает. Говорят, что в небольших банках даже с гривной есть проблемы. Онии либо пойдут в Нацбанк за рефинансированием, либо начнут взаимозачеты - начнут менять депозиты на кредиты (чтобы с вкладчиками крупные заемщики рассчитывались). О таких вариантах уже говорят, но еще не применяют. Если так дело пойдет, то могут вернуться к другой кризисной схеме, которую катали 15 лет назад - начнут предлагать крупным вкладчикам взысканные залоги. Например, квартиру вместо депозита", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления банка.
По словам казначеев, валютный спрос со стороны населения серьезно давит и на безналичный рынок. Люди, которые не могут найти доллар в отделениях, стараются купить его в системах интернет-банкинга и мобильных приложениях.
Намного меньше валюты стали покупать иностранцы. Возможно, потому что заметно сократилось количество сделок по перепродаже гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). С пятницы нерезидентский портфель бумаг в нацвалюте сократился лишь на 415,4 млн грн. То ли гособлигации перестали перекупать из-за экономии банками ресурса, то ли из-за слишком низких цен, на которые не готовы идти иностранцы (сделки совершаются с дисконтами).
Покупок новых выпусков ОВГЗ иностранными покупателями, конечно же, никто не ждет. Ожидается, что их раскупят госбанки, которые попросят помочь правительству.
"Кстати, рассказали, что некоторые хитроумные банки сейчас перекупают у коллег краткосрочные долларовые ОВГЗ - с погашением в апреле-мае. Перекупают в гривне у тех, кому очень нужна сейчас нацвалюта под вкладчиков. А все для того, чтобы через несколько недель получить погашение по бумагам от Минфина. Он ведь заплатит в долларе, который, как ожидается, к тому времени будет стоить еще дороже, чем сейчас", - рассказал "Стране" председатель одного банка на правах анонимности.
На валютном межбанке никто не ждет курсового чуда. Банкиры уверены в новой девальвации гривны с новыми уровнями и долларовыми продажами от Нацбанка.
При этом по рынку продолжают гулять слухи о движении безналичной гривны к отметкам 28-30 грн/$. Чтобы экспортеров поддержать и госбюджет наполнить.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:15
Это то,что я всегда говорил и делал.Первая заповедь: никогда от слова совсем не держите валюту в украинских банках,ну разве что для обеспечения экспортно-импортных слелок.Даже Швейцары сдались и теперь стучат на своих клиентов американским властям.А гривну-можно.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17
«Поздно пить Боржоми»
Даже, если завтра Короновирус победят и Кризис закончат, нужно около полугода-год на частичное восстановление спроса и рост экспорта.
То есть, просто опустить гривну - уже поздно.
Не нужно было её укреплять раньше, не нужно было давить экспортёров и бизнес.
Смотрите на США, они поступают совсем не так, как мы.
Самое дорогое - время. Оно уже ушло и его не вернуть.
Так что, смысла в ослаблении гривни сейчас, вообще нет, никакого...
P.S. Фунт пытается отскочить и если сможет обновить минимум на Азии или рано утром,сформировать разворот, то по технике, как раз "очередное дно" и можно попробовать осторожно купить ненадолго, хотя риск "провалиться" - громадный!
Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17
НБУ действует в тренде. Дешевеют валюты практически всех развивающихся стран: индийская и индонезийская рупии, чилийский и аргентинский песо, бразильский реал, казахский тенге, рубль, турецкая лира и даже такие твердые валюты как австралийский доллар и норвежская крона. Падение с начала года, когда эти валюты показывали максимумы к доллару составляет 5-15 процентов//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:18
Для совершения безналичного обмена валют, необходимо наличие валютного счета, текущего или для выплат.
Если кто-то совершал безнал-обмен и оставлял на валютном счёте, то оп-пачки
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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