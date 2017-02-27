Додано: Пон 16 бер, 2020 21:14

"Главная причина большого ценового разброса на наличном рынке - это жесткий дефицит долларовой банкноты при повышенном спросе. Самолеты с иностранной наличностью не прилетели из-за того, что их направили забирать людей перед закрытием границы, образовалась нехватка. Из-за нее наличные цены серьезно оторвались от межбанка. В банках сегодня вспоминали меры, которые Нацбанк предпринимал, чтобы погасить панику населения во время "оранжевой революции" в 2004 году. Тогда регулятор продавал банкам не только безналичный доллар, но и наличный. Это помогло разрядить ситуацию. Было бы хорошо, если бы и нынешнее правление НБУ вспомнило об этих мерах", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.



Говорят, что нехватка доллара в банках уже приводит к проблемам с вкладчиками. Когда у людей сейчас заканчиваются валютные депозиты, их не везде могут выдать вовремя. Клиентов просят подождать или предлагают все получить в гривне по курсу. Возникают конфликты, поскольку мало кто хочет в разгар девальвации гривны получать нацвалюту по долларовому вкладу.



Вкладчиков сейчас очень сложно уговорить на продление сроков депозитов на новый срок после истечения действующих договоров. В крупном банке "Стране" рассказали, что продлевается не более 10-15% договоров (в зависимости от региона), сроки которых истекают на текущий момент.



При этом люди стали чаще писать заявления на досрочные расторжения депозитов, а банки чаще всего им в этом отказывают.



"Подмахнуть заявления на досрочное расторжение срочного вклада могут разве что "своему" клиенту - тому, у кого есть связи в руководстве. Но не факт, что ему найдут доллар на выдачу. Часто предлагают гривну, ибо валютной банкноты тотально не хватает. Говорят, что в небольших банках даже с гривной есть проблемы. Онии либо пойдут в Нацбанк за рефинансированием, либо начнут взаимозачеты - начнут менять депозиты на кредиты (чтобы с вкладчиками крупные заемщики рассчитывались). О таких вариантах уже говорят, но еще не применяют. Если так дело пойдет, то могут вернуться к другой кризисной схеме, которую катали 15 лет назад - начнут предлагать крупным вкладчикам взысканные залоги. Например, квартиру вместо депозита", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления банка.



По словам казначеев, валютный спрос со стороны населения серьезно давит и на безналичный рынок. Люди, которые не могут найти доллар в отделениях, стараются купить его в системах интернет-банкинга и мобильных приложениях.



Намного меньше валюты стали покупать иностранцы. Возможно, потому что заметно сократилось количество сделок по перепродаже гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). С пятницы нерезидентский портфель бумаг в нацвалюте сократился лишь на 415,4 млн грн. То ли гособлигации перестали перекупать из-за экономии банками ресурса, то ли из-за слишком низких цен, на которые не готовы идти иностранцы (сделки совершаются с дисконтами).



Покупок новых выпусков ОВГЗ иностранными покупателями, конечно же, никто не ждет. Ожидается, что их раскупят госбанки, которые попросят помочь правительству.



"Кстати, рассказали, что некоторые хитроумные банки сейчас перекупают у коллег краткосрочные долларовые ОВГЗ - с погашением в апреле-мае. Перекупают в гривне у тех, кому очень нужна сейчас нацвалюта под вкладчиков. А все для того, чтобы через несколько недель получить погашение по бумагам от Минфина. Он ведь заплатит в долларе, который, как ожидается, к тому времени будет стоить еще дороже, чем сейчас", - рассказал "Стране" председатель одного банка на правах анонимности.



На валютном межбанке никто не ждет курсового чуда. Банкиры уверены в новой девальвации гривны с новыми уровнями и долларовыми продажами от Нацбанка.



При этом по рынку продолжают гулять слухи о движении безналичной гривны к отметкам 28-30 грн/$. Чтобы экспортеров поддержать и госбюджет наполнить.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.