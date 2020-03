Додано: Пон 16 бер, 2020 21:32

fler написав: У Миколаєві з 17 березня припиняють роботу всі магазини і ринки, крім продуктових, та інші об'єкти загального користування.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/647257.html



У Миколаєві з 17 березня припиняють роботу всі магазини і ринки, крім продуктових, та інші об'єкти загального користування.

Якщо це не воєнний стан, то що це?

Якщо це не воєнний стан, то що це?
А скільки соплів було про ВП при "баризі"!

