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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4418441944204421>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 242
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
23%
55
27.01-27.5
14%
33
27.51-28.0
12%
28
выше 28
32%
78
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:21

Трамп трепыхается,хочет переизбраться клоун ихний.Байдену повезло с кризисом,есть шанс утопить конкурента,укрепить дружбу с СА и отыметь по-полной Мордор на цене долларов в 15.А рост и восстановление будут-и к бабке не ходи.Вопрос времени, только вот со ставкой поспешили в угоду нефартовому шоумену.У нас тоже нефартовый.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:22

  ОлегВМ написав:Создается устойчивое ощущение, что НБУ не просто устраивает нынешнее развитие событий на Межбанке – он заинтересован в нем.

На межбанке гривна ревальвирует, потому что на межбанке излишки предложения валюты и НБУ выкупает валюту, чтобы сгладить ревальвацию - НБУ плохо делает
На межбанке гривна девальвирует на фоне паники и растущего спроса и НБУ продаёт валюту, чтобы сгладить девальвацию - опять НБУ плохо делает
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pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:Мораль такова - прямо сейчас даётся время для принятия решений. Раньше такой возможности не было.

имеет смысл обсуждать варианты решений.
или, для начала, обсудить начальный уровень покупок по сипи.


Я вот начал, 2410..
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25

  pesikot написав:
  ОлегВМ написав:Создается устойчивое ощущение, что НБУ не просто устраивает нынешнее развитие событий на Межбанке – он заинтересован в нем.

На межбанке гривна ревальвирует, потому что на межбанке излишки предложения валюты и НБУ выкупает валюту, чтобы сгладить ревальвацию - НБУ плохо делает
На межбанке гривна девальвирует на фоне паники и растущего спроса и НБУ продаёт валюту, чтобы сгладить девальвацию - опять НБУ плохо делает

Как в фильме Не бойся я с тобой:туда ехали-за ними гнались,обратно едут-за ними гонятся,что за интересная жизнь у людей?!
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.

Дружище кто то писал о депо ? не стоит так с горяча считать людей идиотами , по каким причинам в банке доллары это разговор уже не здесь и не Вам так точно !
Тема закрыта , Был вопрос , был ответ , а вот на вентилятор бросать не мужское это дело.СУв.
RTT
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:32

  goldfinger написав:Трамп трепыхается,хочет переизбраться клоун ихний.Байдену повезло с кризисом,есть шанс утопить конкурента,укрепить дружбу с СА и отыметь по-полной Мордор на цене долларов в 15.А рост и восстановление будут-и к бабке не ходи.Вопрос времени, только вот со ставкой поспешили в угоду нефартовому шоумену.У нас тоже нефартовый.


Я изнутри вижу ситуацию ровно наоборот.
Трамп своими действиями и безукоризенным управлением страной в условиях чрезвычайной ситуации не оставляет ни малейшого шанса своим соперникам. Они со своей критикой выглядят на его фоне жалко и мизерабельно. Как у нас после выборов порохоботы.
Трамп действует так, как будто ему заранее подготовили идеальный экшн план на этот конкретный случай. Многие - далеко не трампоботы - ему и его администрации сейчас аплодируют стоя. :!:
Востаннє редагувалось Libo в Пон 16 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:32

  fler написав:У Миколаєві з 17 березня припиняють роботу всі магазини і ринки, крім продуктових, та інші об'єкти загального користування.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/647257.html

Шулявка сейчас 27,00 - 27,50

Якщо це не воєнний стан, то що це?
А скільки соплів було про ВП при "баризі"!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:34

  RTT написав:
  Zebra написав:Ну и надо вам было под смешные проценты давать валюту, чтоб теперь ее выдирать. Смешные люди.

Дружище кто то писал о депо ? не стоит так с горяча считать людей идиотами , по каким причинам в банке доллары это разговор уже не здесь и не Вам так точно !
Тема закрыта , Был вопрос , был ответ , а вот на вентилятор бросать не мужское это дело.СУв.

Это все можно было предвидеть и скупаться валютой в период затишья, о чем я кричал. Теперь конечно на всех валюты не хватит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:35

  Волк написав:Одесса, 27,1 на 27,5. Насколько я вижу, пошло ускорение роста. С утра брали 26,5/26,6. Как бы признак формирования хая, по крайней мере на наличке. Конечно, продавать во время роста не правильно. Надо дождаться хотя бы остановки роста

Прискорюється, це добрий знак.
Значить загончик ось ось закінчиться, і вниз в долини.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39

starsn
Я вот начал, 2410..

Вопрос!
2410, это цена на открытии, после возобновления торгов!
13:45 GMT
Скажите, почему не закрыли лонги по 2550(там и выше было) в 15:15 GMT?
Причина? Да гэп явно шли закрывать, было видно! Вероятность отскока вниз от тех уровней - зашкаливала!
Далее, классика, уровень закупок от 2500(число красивое, народ любит числа) - значительный. По логике, если уходим ниже 2470-2480, то покупашки от 2500, начинают нервничать и выскакивать! После этого, явно вырисовывается поход на обновление лоя!

Поэтому, мне интересна Ваша логика, купить по хорошей цене, 2410 и тянуть позу в минус? Паттерн - не сформирован, сентимент не способствует росту, объёмы скушали!
Возможен ли рост?
Да, возможен! Ну, если вдруг найдут "вакцину" или там инопланетяне пообещают всех вылечить или ещё какое "Чудо"! Однако, вероятность чуда - мизерная.

Что будете делать, если не секрет!
Replay
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