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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:21
Трамп трепыхается,хочет переизбраться клоун ихний.Байдену повезло с кризисом,есть шанс утопить конкурента,укрепить дружбу с СА и отыметь по-полной Мордор на цене долларов в 15.А рост и восстановление будут-и к бабке не ходи.Вопрос времени, только вот со ставкой поспешили в угоду нефартовому шоумену.У нас тоже нефартовый.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:22
На межбанке гривна ревальвирует, потому что на межбанке излишки предложения валюты и НБУ выкупает валюту, чтобы сгладить ревальвацию - НБУ плохо делает
На межбанке гривна девальвирует на фоне паники и растущего спроса и НБУ продаёт валюту, чтобы сгладить девальвацию - опять НБУ плохо делает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25
Я вот начал, 2410..
Дурень думкою багатіє
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:25
Как в фильме Не бойся я с тобой:туда ехали-за ними гнались,обратно едут-за ними гонятся,что за интересная жизнь у людей?!
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дружище кто то писал о депо ? не стоит так с горяча считать людей идиотами , по каким причинам в банке доллары это разговор уже не здесь и не Вам так точно !
Тема закрыта , Был вопрос , был ответ , а вот на вентилятор бросать не мужское это дело.СУв.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:32
Я изнутри вижу ситуацию ровно наоборот.
Трамп своими действиями и безукоризенным управлением страной в условиях чрезвычайной ситуации не оставляет ни малейшого шанса своим соперникам. Они со своей критикой выглядят на его фоне жалко и мизерабельно. Как у нас после выборов порохоботы.
Трамп действует так, как будто ему заранее подготовили идеальный экшн план на этот конкретный случай. Многие - далеко не трампоботы - ему и его администрации сейчас аплодируют стоя.
Востаннє редагувалось Libo в Пон 16 бер, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:32
Якщо це не воєнний стан, то що це?
А скільки соплів було про ВП при "баризі"!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:34
Это все можно было предвидеть и скупаться валютой в период затишья, о чем я кричал. Теперь конечно на всех валюты не хватит.
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:35
Прискорюється, це добрий знак.
Значить загончик ось ось закінчиться, і вниз в долини.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39
starsn
Вопрос!
2410, это цена на открытии, после возобновления торгов!
13:45 GMT
Скажите, почему не закрыли лонги по 2550(там и выше было) в 15:15 GMT?
Причина? Да гэп явно шли закрывать, было видно! Вероятность отскока вниз от тех уровней - зашкаливала!
Далее, классика, уровень закупок от 2500(число красивое, народ любит числа) - значительный. По логике, если уходим ниже 2470-2480, то покупашки от 2500, начинают нервничать и выскакивать! После этого, явно вырисовывается поход на обновление лоя!
Поэтому, мне интересна Ваша логика, купить по хорошей цене, 2410 и тянуть позу в минус? Паттерн - не сформирован, сентимент не способствует росту, объёмы скушали!
Возможен ли рост?
Да, возможен! Ну, если вдруг найдут "вакцину" или там инопланетяне пообещают всех вылечить или ещё какое "Чудо"! Однако, вероятность чуда - мизерная.
Что будете делать, если не секрет!
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