Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39

Я вот начал, 2410..

Вопрос!2410, это цена на открытии, после возобновления торгов!13:45 GMTСкажите, почему не закрыли лонги по 2550(там и выше было) в 15:15 GMT?Причина? Да гэп явно шли закрывать, было видно! Вероятность отскока вниз от тех уровней - зашкаливала!Далее, классика, уровень закупок от 2500(число красивое, народ любит числа) - значительный. По логике, если уходим ниже 2470-2480, то покупашки от 2500, начинают нервничать и выскакивать! После этого, явно вырисовывается поход на обновление лоя!Поэтому, мне интересна Ваша логика, купить по хорошей цене, 2410 и тянуть позу в минус? Паттерн - не сформирован, сентимент не способствует росту, объёмы скушали!Возможен ли рост?Да, возможен! Ну, если вдруг найдут "вакцину" или там инопланетяне пообещают всех вылечить или ещё какое "Чудо"! Однако, вероятность чуда - мизерная.Что будете делать, если не секрет!