Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 242 23.01-23.50 1% 2 23.51-24.0 1% 2 24.01-24.5 0% 1 24.51-25.0 1% 3 25.01-25.5 2% 6 25.51-26.0 5% 13 26.01-26.5 9% 21 26.51-27.0 23% 55 27.01-27.5 14% 33 27.51-28.0 12% 28 выше 28 32% 78 Всього голосів : 242 Додано: Пон 16 бер, 2020 21:40 На прошлой неделе снимал валюту со счета в Альфе. Думал снять все, но часть решил оставить.

Думаю, может быть такое, что когда курс вырастет, то валютообмен по максимуму ограничат. Курс будет высоким, а сдать будет нельзя.

НБУ начнет вымывать наличную гривну из оборота, начнется дифицит гривны и курс пойдет вниз, но опять же слить дорого доллар не получится.



тю бакс будет по 500 на черном... тю бакс будет по 500 на черном... Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

Повідомлень: 2489 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 193 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 21:47 kwon написав: Интересно, а Долярчик свою лавку китайского говна закрыл уже? Или он на сауне отдыхает? Интересно, а Долярчик свою лавку китайского говна закрыл уже? Или он на сауне отдыхает?

с оксаной с оксаной Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

Повідомлень: 2489 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 21:47 Electron Курс будет высоким, а сдать будет нельзя.

Не понял, наличный бакс или евро - будет нельзя сдать... даже куму?

Это нереальная фантастика!

тю бакс будет по 500 на черном...

Стопудово... Не понял, наличный бакс или евро - будет нельзя сдать... даже куму?Это нереальная фантастика!Стопудово... Востаннє редагувалось Replay в Пон 16 бер, 2020 21:50, всього редагувалось 2 разів. Replay

Додано: Пон 16 бер, 2020 21:49 Electron

ну появятся менялы в большом кол-ве, курс улетит в космос, как в 90х, вот ограничение на снятие валюты со счетов не исключено, что могут ввести 75stasstas75

Додано: Пон 16 бер, 2020 21:50 Electron написав: У кого какие мысли по будущему банковской системы на ближайшее время? У кого какие мысли по будущему банковской системы на ближайшее время?



...И вот после того, как прошло несколько лет тайной связи Каупервуда с Эйлин, в продолжение которых узы их взаимного влечения и понимания не только не ослабели, но даже окрепли, грянула буря — нежданно, как гром среди ясного неба и вне всякой зависимости от человеческой воли или намерений. Вначале это был всего только пожар, к тому же случившийся вдали от Филадельфии — исторический чикагский пожар 7 октября 1871 года, когда город, вернее его обширный торговый район, выгорел дотла, и эта катастрофа мгновенно вызвала отчаянную, хотя и непродолжительную панику в финансовом мире Америки. Пожар, вспыхнувший в субботу, с неослабной силой продолжался вплоть до среды, уничтожив банки, торговые предприятия, пристани, железнодорожные пакгаузы и целые кварталы жилых домов. Наибольший урон, естественно, понесли страховые компании, и большинство их прекратило платежи. Вследствие этого вся тяжесть убытков легла на иногородних промышленников и оптовых торговцев, имевших дела с Чикаго, а также на чикагских коммерсантов. Огромные потери понесли и многие капиталисты Восточных штатов, в течение целого ряда лет являвшиеся владельцами или арендаторами великолепных контор и особняков, которыми Чикаго уже тогда мог поспорить с любым городом на материке. Сообщение с Чикаго оказалось прерванным, и Уолл-стрит в Нью-Йорке, Третья улица в Филадельфии и Стэйт-стрит в Бостоне по первым - же депешам учуяли всю серьезность положения. В субботу и воскресенье уже ничего нельзя было предпринять, так как первые вести пришли после закрытия биржи. Зато в понедельник новости стали поступать непрерывным потоком. И держатели акций и облигаций — железнодорожных, государственных, городских, иными словами ценностей всех видов и разрядов — начали выбрасывать их на рынок, с целью выручить наличные деньги. Банки, естественно, стали требовать погашения ссуд, и в результате на фондовой бирже возникла паника, по своим размерам равная "Черной пятнице, случившейся за два года до того в Нью-Йорке.



Когда пришло сообщение о пожаре, ни Каупервуда, ни его отца не было в городе. Вместе с еще несколькими банковскими деятелями они отправились знакомиться с трассой пригородной конно-железнодорожной линии, на продолжение которой испрашивалась ссуда. Они проехали в кабриолетах вдоль значительной части будущей линии и, вернувшись в воскресенье поздно вечером в Филадельфию, услышали крикливые голоса мальчишек-газетчиков:



—Экстренный выпуск! Экстренный! Подробности чикагского пожара!



— Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Чикаго в огне! Экстренный выпуск!



Протяжные, зловещие, душераздирающие крики. В сумерках этого тоскливого вечера, когда город словно пребывал в созерцательно-молитвенном настроении воскресного дня, а в воздухе и листве деревьев уже чувствовалось умирание лета, они заставляли сердца сжиматься в мрачном предчувствии беды.



— Эй, мальчик!— прислушавшись, окликнул Каупервуд нескладного полуоборванного мальчугана, вынырнувшего из-за угла с кипой газет под мышкой.— Что такое? Чикаго горит?!



Многознательно переглянувшись с отцом и другими спутниками, он протянул руку за газетой и, пробежав глазами заголовки, мгновенно оценил размеры беды.





"ЧИКАГО В ОГНЕ!

Со вчерашнего вечера пламя безудержно бушует в торговой части города. Банки, торговые и общественные здания обращены в пепел. Прямая телеграфная связь прервана сегодня с трех часов пополудни. Никакой надежды на скорое окончание катастрофы".



— Дело, по-видимому, серьезное,— спокойно произнес Каупервуд, обращаясь к своим спутникам; в его глазах и в голосе промелькнуло что-то холодное и властное.



Отцу он немного позже шепнул:



— Это грозит паникой, если только банки и биржевые конторы не станут действовать заодно.



Спешно, отчетливо и ясно он воссоздал картину своей собственной задолженности. В банке отца заложено на сто тысяч акций его городских железнодорожных линий, под них взято шестьдесят процентов, а под сертификаты городского займа, которых у него имелось на пятьдесят тысяч долларов,— семьдесят процентов. Для проведения биржевых манипуляций с этими ценностями старый Каупервуд дал ему свыше сорока тысяч долларов наличными. Банкирский дом "Дрексель и К°" по книгам Фрэнка числился его кредитором на сумму в сто тысяч долларов; они, конечно, потребуют немедленного погашения задолженности, если ими не овладеет внезапный приступ милосердия, что мало вероятно. Компания "Джей Кук" тоже кредитовала его на полтораста тысяч долларов. Они несомненно потребуют уплаты. Четырем меньшим банкам и трем биржевым конторам он задолжал тысяч по пятьдесят долларов. Участие городского казначея в его делах выражалось в сумме около пятисот тысяч долларов, и если это откроется — скандал неизбежен; казначей штата тоже внес в его контору двести тысяч. Далее имелись еще сотни мелких счетов на суммы от ста до пяти и десяти тысяч долларов. Биржевая паника повлечет за собой не только востребование вкладов и необходимость погасить ссуды, но и сильно ударит по курсу ценных бумаг. Как ему реализовать свои ценности? Вот в чем вопрос. Как умудриться продать их не на много пунктов ниже курса, ибо иначе это поглотит все его состояние и он неизбежно разорится.



Он быстро взвешивал в уме все, чем грозило ему создавшееся положение, пока прощался с друзьями, которые расходились по домам тоже в мрачном раздумье о предстоявших им затруднениях.



— Поезжай домой, отец, а мне нужно отправить несколько телеграмм (телефон тогда еще не был изобретен). Я скоро вернусь, и мы вместе обсудим положение. Дело скверное! Никому ничего не говори до нашей беседы. Необходимо выработать план действий.



Старший Каупервуд уже пощипывал свои бакенбарды с растерянным и встревоженным видом. Он напряженно думал о том, что будет с ним, если сын обанкротится, так как по уши увяз в его делах. Лицо старика от испуга посерело, ибо, идя навстречу пожеланиям сына, он далеко перешагнул за пределы дозволенного. Если Фрэнк не в состоянии будет, по требованию банка, завтра же погасить выданную ему ссуду в полтораста тысяч долларов, вся ответственность, весь позор падет на отца.



Фрэнк, со своей стороны, напряженно обдумывал ситуацию, еще более усложнявшуюся его связью с городским казначеем и тем, что в одиночку ему, конечно, не удастся поддержать курс ценностей на бирже. Тем, кто мог бы выручить его, самим приходилось туго. Обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Компания "Дрексель" в последнее время вздувала курс железнодорожных акций и брала под них крупные ссуды. Компания "Джей Кук" финансировала Северную Тихоокеанскую железную дорогу, изо всех сил стараясь не допускать других к участию в постройке этой грандиозной трансконтинентальной линии. Разумеется, они теперь сами очутились в весьма щекотливом положении. При первом тревожном известии они бросятся сбывать наиболее надежные ценности—правительственные облигации и тому подобное,— лишь бы спасти другие свои бумаги, на которых можно спекулировать. "Медведи" сразу почуют наживу и примутся без зазрения совести сбивать цены решительно на все. Он же не смеет следовать их примеру. Так можно очень скоро сломать себе шею, а для него самое главное — выгадать время. О, если бы у него было время, три дня, неделя, десять дней,— гроза, несомненно, прошла бы стороной.



Больше всего он тревожился из-за полумиллиона долларов, вложенных Стинером в его предприятие. Приближались осенние выборы. Кандидатура Стинера, хотя он уже пробыл на своем посту два срока, была выставлена в третий раз. Злоупотребления, обнаруженные в городском казначействе, при- вели бы к весьма серьезным последствиям. Служебной карьере Стинера пришел бы конец, сам он скорее всего оказался бы на скамье подсудимых. А для республиканской партии это означало бы провал на выборах. Ему, Каупервуду, тоже не удастся остаться в стороне, слишком он увяз во всем этом деле. Если гроза разразится, он должен будет держать ответ перед заправилами республиканской партии. Ведь при сильном нажиме он неминуемо обанкротится, и тогда, вы плывет на свет не только то, чго он пытался наложить руки на городские железные дороги —"заповедники", которые политические дельцы бережно хранили для себя, но и то, что он делал это при помощи незаконных ссуд из городского казначейства, из-за чего им теперь грозит поражение на выборах. На такие дела они не посмотрят сквозь пальцы. Ему не помогут заверения, что он платил за эти деньги два процента годовых (в большинство договоров он из осторожности включал этот пункт) или же что он действовал лишь как агент Стинера. Люди непосвященный еще могли бы этому поверить, но опытных политиков так просто не проведешь. Они и не такие виды видывали.



Правда, одно обстоятельство не давало Каупервуду окончательно пасть духом: он слишком хорошо знал, как орудуют политические заправилы его города. Каждый из них, какое бы высокое положение он ни занимал, в эти критические минуты отбросит свою спесь, ибо все они от мала до велика, извлекают для себя выгоды из предоставляемых городом разрешений, Батлер. Молленхауэр и Симпсон — Каупервуд это знал,— наживались на подрядах, как будто бы вполне законных, но распределявшихся только между "своими", и на огромных суммах, взимаемых городом в виде налогов — поземельного, налога на воду и т.д.— и депонируемых в тех банках, которые рекомендовала эта тройка и некоторые другие лица. Считалось, что банки оказывают городу услугу, храня его деньги в своих сейфах; поэтому они не платили процентов по этим вкладам, но пускали их в оборот — спрашивается, в чьих же интересах? У Каупервуда не было никаких оснований быть недовольным пресловутой тройкой, они относились к нему совсем неплохо, но почему эти люди считают себя монополистами по использованию всех доходов города? Он не знал лично ни Молленхауэра, ни Симпсона, но ему было известно, что они, так же как и Батлер, неплохо нажились на его махинациях с выпуском городского займа. Опять-таки Батлера был к нему чрезвычайно расположен. Не исключено, что если все обернется из рук вон плохо и он, Каупервуд, откроет свои карты Батлеру, то последний, учитывая всю напряженность положения, придет ему на помощь. Он уже мысленно решил так и поступить, если не удастся вывернуться без всякой огласки, с помощью одного только Стинера.



Но прежде всего, думал он, разрабатывая план действий, следует отправиться к Стинеру на дом и потребовать у него дополнительной ссуды в триста — четыреста тысяч долларов. Стинер и всегда-то отличался сговорчивостью, а в данном случае он, конечно, поймет, как важно, чтобы полумиллионная недостача в его кассе не стала достоянием гласности. Далее необходимо раздобыть еще денег, как можно больше. Но откуда? Придется вступить в переговоры с директорами банков и акционерных компаний, с крупными биржевиками и т.д. Что же касается тех ста тысяч долларов, которые он был должен Батлеру, то старый подрядчик, пожалуй, согласится повременить с востребованием этой суммы.



Додано: Пон 16 бер, 2020 21:51 ну а если у кума гривна закончится и пойдем вниз....

Додано: Пон 16 бер, 2020 21:52 yuri_m написав: Oleg_Sa написав: Когда остановка, на 28 может и откатимся? Когда остановка, на 28 може и откатимся?

Куда, под откос? С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей? Куда, под откос?С 26 до 23 снижались 7 месяцев. При этом выкачали из экономики всю доступную и недоступную гривну. Угробили реальный сектор производства. Экспортеров вообще под плинтус затолкали. А теперь Вы хотите на 28 остановиться, когда пружина уже пошла в обратную сторону? Ну-ну... Все рынки мира валятся, теперь наши экспортные товары нах никому не нужны! Будем продавать за копейки. Притока валюты почти ноль. Да и ту экспортеры теперь будут усиленно хомячить. Чем держать курс собираетесь? Теми 5-6 ярдами, которые НБУ набрал под ОВГЗ? Так их же сейчас и выметут обратно на сбросе этих же облигаций! Плюс сверху 15-18% по купонам. И по итогу останется НБУ еще с меньшими остатками валюты на балансе, чем было на май 2019 года. Чем курс сдерживать? Голой задницей?

Стоп паніку.

ФРС 0%, ЄЦБ 0% мають такі ставки. Це дно, далі нема куди понижати! Тобто їм вже нема куди дорожчати.

В гривні ще куча місця для маневру. Стоп паніку.ФРС 0%, ЄЦБ 0% мають такі ставки. Це дно, далі нема куди понижати! Тобто їм вже нема куди дорожчати.В гривні ще куча місця для маневру. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

