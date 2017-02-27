RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 442544264427442844294430>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 245
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
11%
28
выше 28
33%
81
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:43

Вот интересно, если таки снимут мораторий на землю, это как то остановит ракету в данных условиях, про откат уже даже и не говорю
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:45

  zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:Из-за отмены авиарейсов в обменниках может возникнуть дефицит наличных долларов и евро
https://minfin.com.ua/2020/03/16/419441 ... FYKodRDtXc


Официальное сообщение Альфа банка.
https://alfabank.ua/work&access
У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
- продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.



Ну я так понимаю теперь улица может смело на 40 улетать ??????????????



дежавю октябрь-2014

опять 3 курса будет

Деду Яше пора искать пластинку "кто купит по "х" тот пожалеет". И идти по обменкам искать 200$ :D
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:45

  zzzzzz написав:Из-за отмены авиарейсов в обменниках может возникнуть дефицит наличных долларов и евро
https://minfin.com.ua/2020/03/16/419441 ... FYKodRDtXc


Официальное сообщение Альфа банка.
https://alfabank.ua/work&access
У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти:
- продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine;
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.


Вот только подумал, если перелеты отменят, как непотрибный доставлять будут? Хюндаями? :D
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 21.01.17
Подякував: 996 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:49

  Moneta написав:
опять 3 курса будет

Иди изучай Белорусь 2011 года, там была трехкратная девальвация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 31.08.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

  Alex2006 написав:Кстати, 27.75*1.1 = 30.52 :)

А 24*1,1 = 26,40 уже не вспоминаешь?..
  Alex2006 написав:Поскольку осталось всего 2 партии по 1.5к, буду уже сливать на падении

поржал
  Alex2006 написав:Думаю, Зеленский смог пояснить

поржал
  Alex2006 написав:экспортерам, что их загон

поржал

...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 470
З нами з: 19.02.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

  pesikot написав:
  Moneta написав:
опять 3 курса будет

Иди изучай Белорусь 2011 года, там была трехкратная девальвация


Так можно и Венесуэлу изучить. Или Зимбабве. Для чего вы приводите страны 4-го мира с режимами-изгоями? Барыга себя крутым дипломатом называл, а тут на Белорусь уже равняемся.

П.С. под политику есть отдельная ветка - зачем начинаете?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:53

но, что введут в стране завтра ЧП???
если да, то тогда все сидим дома 15 дней :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:53

  Replay написав:S&P лой обновил, пытается нарисовать разворот, нервно так... наблюдаем продолжение!
Вот там, именно там, на мировых рынках, решается судьба всего мира и Украины, в том числе.


Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ...
В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7825
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Я победил когда сказал ложить после падения в SP-500?


Победоносный Вы Наш!
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 21.01.17
Подякував: 996 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55

  Игорь Алексеевич написав:но, что введут в стране завтра ЧП???
если да, то тогда все сидим дома 15 дней :oops:


мне вот интересно другое. через 15 дней прилетит голубой вертолет с долларами по 26.6 - я правильно уловил логику? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 769 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 442544264427442844294430>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Автор77, kwon, ОлегВМ, rubux, zРадио, дарий і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1715, 1716, 1717
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17162 2156541
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 22:52
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525807
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.