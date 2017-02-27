У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти: - продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine; - видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.
Ну я так понимаю теперь улица может смело на 40 улетать ??????????????
дежавю октябрь-2014
опять 3 курса будет
Деду Яше пора искать пластинку "кто купит по "х" тот пожалеет". И идти по обменкам искать 200$
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 16 бер, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
У зв'язку з підвищеним попитом на готівкову валюту і обмеженим постачанням в Україну банкнот готівкової валюти: - продаж готівкової валюти в усіх відділеннях банку тимчасово припинено. Купівля валюти у населення – без змін. Обміняти валюту клієнти банку можуть онлайн у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine; - видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.
Вот только подумал, если перелеты отменят, как непотрибный доставлять будут? Хюндаями?
Replay написав:S&P лой обновил, пытается нарисовать разворот, нервно так... наблюдаем продолжение! Вот там, именно там, на мировых рынках, решается судьба всего мира и Украины, в том числе.
Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ... В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.