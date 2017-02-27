Если будет ниже, 2275, буду докупать по ситуации 1900-2100, до полного покрытия, без плечей.
Странная стратегия... Инвестор в долгосрок! Ну, у каждого свой путь к открытию... ловить ход 2400 - 3000 на период в полгода, когда за день летают по 200 баксов, с моей точки зрения, неэффективно. P.S. Тоже надеюсь, что отрастут, потому как дальнейшее падение, смертью попахивает... ФРС включит все механизмы, в этом, уверен.
Libo написав:Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ... В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.
Либо, туалетная бумага еще осталась? У нас вывезли всю...
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.
Вот только подумал, если перелеты отменят, как непотрибный доставлять будут? Хюндаями?
Пылесосами. Сейчас как никогда встанет вопрос матрасников. Приготовят г-постановы, нагреют утюги, включат паяльники. Это когда пузыри надувать и бонды для своих под 9% - дело святое. А пересичный и под 0,01 для неньки принесет/оставит.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Libo написав:Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ... В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.
Либо, туалетная бумага еще осталась? У нас вывезли всю...
Нету. Но вам проще. Вы еще не забыли газеты и книжки. А тут с этим нужны нулевые тренинги - как приспособить, как разминать ...