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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44264427442844294430>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 245
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
11%
28
выше 28
33%
81
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Так можно и Венесуэлу изучить. Или Зимбабве


Предпочитаю Папуа Новую Гвинею (название нравится).
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57

starsn
Если будет ниже, 2275, буду докупать по ситуации 1900-2100, до полного покрытия, без плечей.

Странная стратегия... Инвестор в долгосрок!
Ну, у каждого свой путь к открытию...
ловить ход 2400 - 3000 на период в полгода, когда за день летают по 200 баксов, с моей точки зрения, неэффективно.
P.S. Тоже надеюсь, что отрастут, потому как дальнейшее падение, смертью попахивает...
ФРС включит все механизмы, в этом, уверен.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57

  Игорь Алексеевич написав:но, что введут в стране завтра ЧП???
если да, то тогда все сидим дома 15 дней


Нормаль. :!:
Я уже четвертый день сижу. Значительно лучше, чем на гауптвахте.
Но у нас правда бары еще работают. А вам Зеленый обещает закрыть. :( Горючкой заранее запасайтесь.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А що там із судовим рішенням по Суркісах. Є якісь новини чи засідання перенесли?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ...
В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.


Либо, туалетная бумага еще осталась?
У нас вывезли всю...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:58

  komp написав:
  ОлегВМ написав:И не забываем, что в начале апреля будет погашение годовых ОВГЗ, в которые заходили наши "нерезы" – главным образом Петя, Лера энд Ко.

"Осведомлённый" вы наш, можете привести выпуски ОВДП, которые заканчиваются в апреле и на какую сумму?
А также свидетельства владельцев этих или других ОВДП?

Все ваши "познания" основаны на тявкании пуделька одной бородатой бабушки.

Давайте хоть выпуски и сумму, это есть в открытом доступе, когда посмотрите реально, сами удивитесь...

Держите, неосведомленный вы наш. Погашение 1 апреля -
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000203749/
Все размещения - в апреле прошлого года, последнее - 23 апреля, через 2 дня после второго тура. Несложно догадаться, что реальных нерезов там очень мало (если вообще есть).
Погашение 8 апреля -
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... 000165773/
Судя по датам размещения, тут уже реальные нерезы.
Погашения и выплаты процентов в апреле -
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/ ... r/2020-04/
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:58

  дарий написав:
  zzzzzz написав:Из-за отмены авиарейсов в обменниках может возникнуть дефицит наличных долларов и евро
https://minfin.com.ua/2020/03/16/419441 ... FYKodRDtXc

Официальное сообщение Альфа банка.
https://alfabank.ua/work&access
- видачу готівкового долара США з будь-яких клієнтських рахунків (поточних, в тому числі карткових, депозитних, ощадних) тимчасово припинено. Операції з готівковим євро – без змін.

Вот только подумал, если перелеты отменят, как непотрибный доставлять будут? Хюндаями? :D

Пылесосами.
Сейчас как никогда встанет вопрос матрасников. Приготовят г-постановы, нагреют утюги, включат паяльники. Это когда пузыри надувать и бонды для своих под 9% - дело святое. А пересичный и под 0,01 для неньки принесет/оставит. :wink:
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 16 бер, 2020 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:59

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:но, что введут в стране завтра ЧП???
если да, то тогда все сидим дома 15 дней :oops:


мне вот интересно другое. через 15 дней прилетит голубой вертолет с долларами по 26.6 - я правильно уловил логику? :mrgreen:


правильно, только не прилетит а улетит с долярами по 26 и привезёт нам дефолт и курс 50 :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:00

  Moneta написав:
Так можно и Венесуэлу изучить. Или Зимбабве. Для чего вы приводите страны 4-го мира с режимами-изгоями? Барыга себя крутым дипломатом называл, а тут на Белорусь уже равняемся.

П.С. под политику есть отдельная ветка - зачем начинаете?

А ты изучи, не стесняйся, ум ещё никому не вредил.
А вот невежество всегда тебе вредит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:02

  дарий написав:
  Libo написав:Всё окончательно рухнуло после слов Трампа "новая реальность может затянуться на несколько месяцев вплоть до августа" ...
В вашем календарике поставьте птичку на августе ... на апрель-июле напишите "на картошку". Или вычеркните их вообще.


Либо, туалетная бумага еще осталась?
У нас вывезли всю...


Нету.
Но вам проще. Вы еще не забыли газеты и книжки. А тут с этим нужны нулевые тренинги - как приспособить, как разминать ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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