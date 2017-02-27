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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4427442844294430>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 245
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
9%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
13%
33
27.51-28.0
11%
28
выше 28
33%
81
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только что коллеги с Киева скинули на почту инфо по Альфа.
Впечатлило


Вспомнилось в порядке юмора:
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться. Об этом он сказал на брифинге 27 декабря

"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны

:)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:05

L
Нас чекає те саме (в кращому випадку). Головне (як і в італійців) - пофігізм.
Поки не підуть "тапочки" десятками в день, до багатьох не дійде серйозність проблеми (а можливо і сотень доведеться чекати "особливо обдарованим").

Ваши предложения?
Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес?
Что не так?
Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим!
Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!

Что ещё должен сделать, предположим, простой украинец, сидя дома, чтобы "осознать проблему"? :D
Вот в Верховной Раде, толпа "проблемных" сидит, которые вместо подготовки к Кризису, на самокатах по министерству катались и новогодние балы закатывали!
И что? Ну избрали их, так сказать, имеем то, что имеем, что теперь? Вешаться?
Не дождётесь!
Живём, работаем, юморим, стихи пишем... :D пока сердце бьётся!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07

конкорд банк.
сегодня отдал валюту под фонд.
правда сказали, что возможно подпитки в ближ. дни не будет :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:08

  75stasstas75 написав:Вот интересно, если таки снимут мораторий на землю, это как то остановит ракету в данных условиях, про откат уже даже и не говорю


Введення ринку землі це вже діло вирішене, і місяці два назад ніхто вже не сумнівався, що ринок таки буде. Тому, імхо, свій короткостроковий ефект валюту ринок землі вже зробив і фінальне прийняття закону не зробить ніяких коливань курсу
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

Фонла индекс sp

Electron

есть брокера с представительством и филиалами в Украине
Фридом Финанс Украина, входим в холдинг Freedom Holding Corp. (FRHC), акции которого листингируются на NasdaqGS https://finance.yahoo.com/quote/FRHC?p= ... c=fin-srch

если интересно пишите в личку, я оф представитель
счет открывается бесплатно
Востаннє редагувалось Sinbad777 в Пон 16 бер, 2020 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

Игорь Алексеевич
правильно, только не прилетит а улетит с долярами по 26 и привезёт нам дефолт и курс 50 :P

Полюбому, он Войдёт в Историю Украины - навека!
Есть ещё мааленький шанс, что не в настолько мрачных цветах, чтобы пугать его именем детишек...
Всё в его руках.
Надеемся!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ОлегВМ написав:Несложно догадаться, что реальных нерезов там очень мало (если вообще есть).

Если есть желание можно догадками любого Дубинского на глобус натянуть.
Все ваши познания на догадках основаны?
На какую сумму погашение?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:11

через несколько дней я буду сильно ржать с европатриотов...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sinbad777 написав:я директор одного из филиалов, если интересно пишите
счет открывается бесплатно


Повезло Синбаду...
Землю тоже в надежные руки бесплатно отдаете? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:15

пристібаємся, діп дайв починається :)

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