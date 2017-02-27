Только что коллеги с Киева скинули на почту инфо по Альфа. Впечатлило
Вспомнилось в порядке юмора: Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что гривна в дальнейшем будет укрепляться. Об этом он сказал на брифинге 27 декабря
"Многие страны прошли через усиление валюты, а потом был отбыв. Но гарантировать этого нельзя, так как очень много факторов. Глобальный экономический кризис, например, если будет, может спровоцировать определенные последствия для нас. Внутриполитическая ситуация или какие-то другие ситуации – оно все влияет на макроэкономическую ситуацию. Поэтому гарантированно сказать, что будет происходить с курсом гривны, нельзя, но наиболее вероятный сценарий – это постепенное усиление гривны
Нас чекає те саме (в кращому випадку). Головне (як і в італійців) - пофігізм. Поки не підуть "тапочки" десятками в день, до багатьох не дійде серйозність проблеми (а можливо і сотень доведеться чекати "особливо обдарованим").
Ваши предложения? Что делать? Орать, стонать, причитать, биться головой в стену, купить 30 кг соли и тонну макарон и усиленно жрать, набирая вес? Что не так? Сказали в СМИ, ограничить пребывание " в людных местах"? Правильно! Ограничим! Остальное, ну... это уже у кого какой иммунитет и судьба!
Что ещё должен сделать, предположим, простой украинец, сидя дома, чтобы "осознать проблему"? Вот в Верховной Раде, толпа "проблемных" сидит, которые вместо подготовки к Кризису, на самокатах по министерству катались и новогодние балы закатывали! И что? Ну избрали их, так сказать, имеем то, что имеем, что теперь? Вешаться? Не дождётесь! Живём, работаем, юморим, стихи пишем... пока сердце бьётся!
75stasstas75 написав:Вот интересно, если таки снимут мораторий на землю, это как то остановит ракету в данных условиях, про откат уже даже и не говорю
Введення ринку землі це вже діло вирішене, і місяці два назад ніхто вже не сумнівався, що ринок таки буде. Тому, імхо, свій короткостроковий ефект валюту ринок землі вже зробив і фінальне прийняття закону не зробить ніяких коливань курсу