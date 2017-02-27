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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:32
"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:33
При всем уважении - нельзя поддерживать то чего по большому счету нет.
Это не экономика, а система почти 30 лет заточенная на то, чтобы одни радовались вылазке в Египет, квартирам в новостройках для бедных и скромному авто ( и это все в лучшем случае), а другие достигали уровня арабских шейхов, откровенно заставляя работать всю экономическую систему на ряд кланов.
Все 30 лет вся экономика состоит из того, что в какое то время какая-то группа имеет возможность больше скомуниздить,какая-то меньше, а потом они меняются местами.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:51
Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.
Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54
Погуглив, як вводився ринок в землі в Польші, Молдові і росії. Ніде не було швидкого ефекту на валютний ринок. Радше дуже повільний економічний ефект на роки. Але видать зелені якось настроїлись барижить так, щоб хватануть бабла по швидкому
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54
Ага, у гривны для маневров поле не паханное: вспоминаем купонокарбованец и сколько стоил за него доллар. Это доллару и евро типа некуда дорожать. А гривну можно валить сколько угодно!
P.S. При понижении учетной ставки валюта дешевеет, а не дорожает. У ФРС и ЕЦБ ставки почти по 0%. Любой чих в сторону поднятия ставки сразу сделает доллар или евро дороже!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:55
7-ми миллионам жителей района Сан-Франциско и Силиконовой долины велено с сегодняшней полночи находиться и оставаться по месту проживания.
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:57
Ви банально констатуєте факт, чи здивовані такою ціною?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 16 бер, 2020 23:58
В штате Пеннсильвания до особого распоряжения закрыты все ликеро-водочные магазины.
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перерва в судовому засіданні на невизначений термін для прийняття рішення.
9,5 годин сьогоднішнього засідання не вистачило, щоб поставити остаточну крапку.
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 17 бер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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