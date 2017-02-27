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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 442944304431443244334434>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 250
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
12%
29
выше 28
33%
83
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:32

"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

https://lb.ua/news/2020/03/16/452686_za ... avtra.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:33

  Realist написав:Не має чого жаліти. Жаліти можна тільки про те що трапилось із людьми із інвалідністю в той момент коли вони не по своїй волі стали людьми із інвалідністю. Все.
Все решта - це результат наших дій. І ми повинні нести відповідальність за свої вчинки. Які би вони не були.

Що стосується гривнедепозитчиків.
А що трапилось? Вони втратили все? Вони втратили останнє? Інфляція у нас вже знову стала 15-20% і зїла їхні заощадження?
Гривнедепозитчики живуть в Україні. В Україні платіжний інструмент - гривня. Поки що у них нічого критичного не трапилось. Їхня валюта у їхній країні не девальвувала.
Якщо він/вона 9гривнедепозитчик) їздить закордон, і витрачає там іноземну валюту, тоді стоїть питання якого ..... він/вона не тримали частину заощаджень у валюті. Самі винні.

Ну і якщо що, я на 25% у нерозривних гривневих депозитах. Почуваю себе нормально (не чудово). Депозити закінчуються практично кожного місяця починаючи із квітня. Швидше за все буду поповнювати ті, що закінчуються останніми. Змісту заходити в зростаючий долар (якщо він буде на той момент і далі рости) не бачу змісту. В крайньому випадку буду "палити" гривню на товари тривалого використання або бетон. Буду своїми покупками підтримувати економіку країни в якій живу. І всім раджу.



При всем уважении - нельзя поддерживать то чего по большому счету нет.

Это не экономика, а система почти 30 лет заточенная на то, чтобы одни радовались вылазке в Египет, квартирам в новостройках для бедных и скромному авто ( и это все в лучшем случае), а другие достигали уровня арабских шейхов, откровенно заставляя работать всю экономическую систему на ряд кланов.

Все 30 лет вся экономика состоит из того, что в какое то время какая-то группа имеет возможность больше скомуниздить,какая-то меньше, а потом они меняются местами.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:51

Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.
Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54

  Moneta написав:"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

https://lb.ua/news/2020/03/16/452686_za ... avtra.html


Погуглив, як вводився ринок в землі в Польші, Молдові і росії. Ніде не було швидкого ефекту на валютний ринок. Радше дуже повільний економічний ефект на роки. Але видать зелені якось настроїлись барижить так, щоб хватануть бабла по швидкому
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54

  flyman написав:Стоп паніку.
ФРС 0%, ЄЦБ 0% мають такі ставки. Це дно, далі нема куди понижати! Тобто їм вже нема куди дорожчати.
В гривні ще куча місця для маневру.

Ага, у гривны для маневров поле не паханное: вспоминаем купонокарбованец и сколько стоил за него доллар. 8) Это доллару и евро типа некуда дорожать. А гривну можно валить сколько угодно!

P.S. При понижении учетной ставки валюта дешевеет, а не дорожает. У ФРС и ЕЦБ ставки почти по 0%. Любой чих в сторону поднятия ставки сразу сделает доллар или евро дороже!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 17 бер, 2020 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:55

7-ми миллионам жителей района Сан-Франциско и Силиконовой долины велено с сегодняшней полночи находиться и оставаться по месту проживания.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:57

  Zebra написав:Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.

Ви банально констатуєте факт, чи здивовані такою ціною?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:58

В штате Пеннсильвания до особого распоряжения закрыты все ликеро-водочные магазины. :(
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:А що там із судовим рішенням по Суркісах. Є якісь новини чи засідання перенесли?
Перерва в судовому засіданні на невизначений термін для прийняття рішення.
9,5 годин сьогоднішнього засідання не вистачило, щоб поставити остаточну крапку.
Востаннє редагувалось stryzhko в Вів 17 бер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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