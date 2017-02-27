Додано: Вів 17 бер, 2020 00:22

Не будет этого закона.Пацаны не поймут.

Судьбоносные решения, мкжду пр.А что там в договорённостях с МВФ, кроме официальных?Если все законы принимаем, нам прощают все долги и дают 100 яржов зелени на спасение?Или... миллиард, чтобы инсяц продержаться???Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!Что хочет Народ, носитель власти?Вот я, хочу, чтобы Зеленский - исполнял свои предвыборные обещания!Ну и пояснял, что и как он делает, Зачем, Какой он видит страну и пр.По аналогии с "радиобеседами у камина" Президента Рузвельта во время Депрессии!А то, вот это... "Ура, нам дали кредит МВФ" и мы его успешно прожрём до следуюего кредита, который уже будет наступний президент отдавать, не впечатляет.Ясности нет. Что делать? На кого учиться?