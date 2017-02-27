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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44304431443244334434>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 250
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
12%
29
выше 28
33%
83
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:03

  TylerTruman_ написав:для подальшого росту золота зараз важливо втримати параболічний ріст ...

Зображення

ПС а срібло повинно обвалиться на ~50%, там низхідний паттерн ... :roll:

у золота поки відскок від ключового підтримки, яка тримає від ведмежатніка

Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:04

  Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.
Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.

А метро работает?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:08

  Moneta написав:"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

https://lb.ua/news/2020/03/16/452686_za ... avtra.html

При чем тут дефолт? Рукалицо.
МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому
На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:09

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.

Ви банально констатуєте факт, чи здивовані такою ціною?

Я негодую, чому мені ніхто не продасть A-95 по 15 грн.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:11

Да уж,агония набирает обороты.Боже,храни Украину!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:11

Zebra 9 марта, wti был 27,3, сейчас 29..., есть куда падать.
В январе 2016, лоу. 26 где-то.
Вполне могут обновить лой, вплоть до 23,3, потом вверх.
Это жесткий сценарий если.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:13

  hxbbgaf написав:
  Moneta написав:"Завтра – послезавтра будет финальное голосование по земле. Это принципиальная позиция Офиса президента... Иначе – дефолт", – сказал собеседник LB.ua.

https://lb.ua/news/2020/03/16/452686_za ... avtra.html

При чем тут дефолт? Рукалицо.
МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому
На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.

Не будет этого закона.Пацаны не поймут.Уважаемая Тамила сказала крышка, значит крышка!
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:15

Zebra
Я негодую, чому мені ніхто не продасть A-95 по 15 грн.

Поддерживаю!
А газ? Он тоже дешевел, последний год падает, а нам - поднимают цену! :(
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:18

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.

Ви банально констатуєте факт, чи здивовані такою ціною?

Я негодую, чому мені ніхто не продасть A-95 по 15 грн.

можу губозакаточну машинку продати :) краще зробіть математику, яка у Вас там хотілка по майбутньому курсу грн., а потім від неї перерахуйте пів долара, ... наприклад, 73/2=36,5 грн/л, і 36,5 - це дно, а із відновленням ціни нафти буде до х2 здорожчання, влаштує ;)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:22

Дед Мороз
Не будет этого закона.Пацаны не поймут.

Судьбоносные решения, мкжду пр.
А что там в договорённостях с МВФ, кроме официальных?
Если все законы принимаем, нам прощают все долги и дают 100 яржов зелени на спасение?
Или... миллиард, чтобы инсяц продержаться???

Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!
Что хочет Народ, носитель власти?

Вот я, хочу, чтобы Зеленский - исполнял свои предвыборные обещания!
Ну и пояснял, что и как он делает, Зачем, Какой он видит страну и пр.
По аналогии с "радиобеседами у камина" Президента Рузвельта во время Депрессии!

А то, вот это... "Ура, нам дали кредит МВФ" и мы его успешно прожрём до следуюего кредита, который уже будет наступний президент отдавать, не впечатляет.
Ясности нет. Что делать? На кого учиться? :D
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