Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке. Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.
При чем тут дефолт? Рукалицо. МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.
При чем тут дефолт? Рукалицо. МВФ уже сказал, что антибеневый закон надо, а не землю.
МВФ не требует рынка земли, но настаивает на законе, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Коломойскому На сегодняшний день Украина приблизилась к выполнению условий новой программы с Международным валютным фондом. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.
Не будет этого закона.Пацаны не поймут.Уважаемая Тамила сказала крышка, значит крышка!
Zebra написав:Brent 29 долларов - корона-шоу продолжается.
Ви банально констатуєте факт, чи здивовані такою ціною?
Я негодую, чому мені ніхто не продасть A-95 по 15 грн.
можу губозакаточну машинку продати краще зробіть математику, яка у Вас там хотілка по майбутньому курсу грн., а потім від неї перерахуйте пів долара, ... наприклад, 73/2=36,5 грн/л, і 36,5 - це дно, а із відновленням ціни нафти буде до х2 здорожчання, влаштує
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Судьбоносные решения, мкжду пр. А что там в договорённостях с МВФ, кроме официальных? Если все законы принимаем, нам прощают все долги и дают 100 яржов зелени на спасение? Или... миллиард, чтобы инсяц продержаться???
Такие вопросы, вот с народом бы обсудить! Что хочет Народ, носитель власти?
Вот я, хочу, чтобы Зеленский - исполнял свои предвыборные обещания! Ну и пояснял, что и как он делает, Зачем, Какой он видит страну и пр. По аналогии с "радиобеседами у камина" Президента Рузвельта во время Депрессии!
А то, вот это... "Ура, нам дали кредит МВФ" и мы его успешно прожрём до следуюего кредита, который уже будет наступний президент отдавать, не впечатляет. Ясности нет. Что делать? На кого учиться?