|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:26
Да уж - день Сурка.
Вспоминается, как предыдущий крестился на миллиард долларов от МВФ в прямом эфире и широко улыбаясь закатывал глаза в улыбке от уха до уха.
Стыдно.
Дожились.
-
Автор77
-
-
- Повідомлень: 655
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 839 раз.
-
- Профіль
-
1
4
7
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:27
Replay написав:Дед Мороз
Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!
Что хочет Народ, носитель власти?
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід
-
Expert100500
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 31.01.20
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:27
Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7751
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 1214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:33
Автор77 написав:
Да уж - день Сурка.
Вспоминается, как предыдущий крестился на миллиард долларов от МВФ в прямом эфире и широко улыбаясь закатывал глаза в улыбке от уха до уха.
Стыдно.
Дожились.
Деньги от МВФ сами по себе не очень и нужны.Нужен посыл,что с нами можно иметь дело.Пусть даже 100 долларов,но это для инвестора инфа,что с нами не все пропало.Но видно не судьба.
-
Дед Мороз
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 08.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:34
Zebra написав:
Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
Полосатый,редко с тобой солидарен,но в этот раз соглашусь.
-
Дед Мороз
-
-
- Повідомлень: 758
- З нами з: 08.11.08
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:42
Zebra написав:
Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
ну, можете називати поточну ситуацію рецесією, але про майбутню світову кризу особисто для мене 12.03.2020 всі питання були уже зняті
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 717
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46
Expert100500 написав: Replay написав:Дед Мороз
Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!
Что хочет Народ, носитель власти?
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід
Народ проголосовал на выборах, это демократия.
Когда темная неграмотная толпа пытается подменять органы власти - это охлократия.
Затем наступает развал государства.
Востаннє редагувалось Moneta
в Вів 17 бер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2301
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46
Expert100500 написав:
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід
Кто считал?
Востаннє редагувалось rollo
в Вів 17 бер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46
Zebra написав:
Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 707
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:48
Евро вниз.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 381
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17168
|2156812
|
|
|6830
|1525846
|
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
|
|31
|1555
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|