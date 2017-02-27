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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4431443244334434>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 250
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
12%
29
выше 28
33%
83
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:27

  Replay написав:Дед Мороз
Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!
Что хочет Народ, носитель власти?


70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:33

  Автор77 написав:Да уж - день Сурка.

Вспоминается, как предыдущий крестился на миллиард долларов от МВФ в прямом эфире и широко улыбаясь закатывал глаза в улыбке от уха до уха.

Стыдно.
Дожились.

Деньги от МВФ сами по себе не очень и нужны.Нужен посыл,что с нами можно иметь дело.Пусть даже 100 долларов,но это для инвестора инфа,что с нами не все пропало.Но видно не судьба.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:34

  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...

Полосатый,редко с тобой солидарен,но в этот раз соглашусь.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:42

  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...

ну, можете називати поточну ситуацію рецесією, але про майбутню світову кризу особисто для мене 12.03.2020 всі питання були уже зняті
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46

  Expert100500 написав:
  Replay написав:Дед Мороз
Такие вопросы, вот с народом бы обсудить!
Что хочет Народ, носитель власти?


70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід


Народ проголосовал на выборах, это демократия.
Когда темная неграмотная толпа пытается подменять органы власти - это охлократия.
Затем наступает развал государства.
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 17 бер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46

  Expert100500 написав:
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід

Кто считал?
Востаннє редагувалось rollo в Вів 17 бер, 2020 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:46

  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...


а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:48

Евро вниз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:48

  rollo написав:
  Expert100500 написав:
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід

Кто считал?


Дубилет наверное
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