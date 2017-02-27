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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4432443344344435>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 251
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
12%
29
выше 28
33%
84
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:48

  rollo написав:
  Expert100500 написав:
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід

Кто считал?


Дубилет наверное
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:50

  Alex6 написав:
  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...


а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?

Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:56

  rasmus написав:
  rollo написав:
  Expert100500 написав:
70% народа не хоче ринку землі. Правильно це чи ні це окреме запитання, але нарід не хоче. А слуги плювали на нарід

Кто считал?


Дубилет наверное

Неверно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:56

  Zebra написав:
  Alex6 написав:
  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...


а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?

Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)



ну так про них и речь

а мы как то пропетляем, ЗВР на самом деле позволит гасить валютные обязательства еще много лет, а гривну напечатаем, не впервой
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:57

  Zebra написав:
  Alex6 написав:
  Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...


а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?

Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)



А еще без достаточного бабла намного сговорчивее по земле будут.

Конечная цель все равно когда-нибудь - в карманы международным транс-национальным корпорациям.

Тут многоходовка, которая давно еще началась с известных всем событий.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:02

  Alex6 написав:а мы как то пропетляем, ЗВР на самом деле позволит гасить валютные обязательства еще много лет, а гривну напечатаем, не впервой

С такими темпами, с которыми НБУ наливает доллар, то ЗВР хватит на пару месяцев. Потом бублик там останется. И это еще нерезиденты не чухали из макулатуру вылазить. Страна входит в карантин, закрывается розничная торговля, остановится транспорт, придется печатать гривну, чтоб латать дыры в бюджете. Привет курс доллара па40.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 17 бер, 2020 01:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:03

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.
Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.

А метро работает?


Пока работает.
Бары пока тоже работают. Только что зашел, а там новелла - убрали все кресла, диванчики, стулья и табуретки. Хлопнул стоя и иди себе с богом дальше. Как у вас в наливайках. Но спасибо и на этом. Прошелся по магазинам. Еще пустее, чем раньше. Но пару сортов мяса и картошки есть. Фрукты тоже есть. Бухло пока тоже есть.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:14

  Libo написав:
  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.
Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.

А метро работает?


Пока работает.
Бары пока тоже работают. Только что зашел, а там новелла - убрали все кресла, диванчики, стулья и табуретки. Хлопнул стоя и иди себе с богом дальше. Как у вас в наливайках. Но спасибо и на этом. Прошелся по магазинам. Еще пустее, чем раньше. Но пару сортов мяса и картошки есть. Фрукты тоже есть. Бухло пока тоже есть.
:? :? :?

Капитан на каких уровнях дно S&P 500 будем ловить ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:закрывается розничная торговля, остановится транспорт,


интернет магазины работают, рестораны работают на вынос, на коне сервисы аля Глово и такси )))

но по налогам конечно будет задница, таки курс к лету тю тю, 30+
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:15

  дарий написав:
  Игорь Алексеевич написав:конкорд банк.
сегодня отдал валюту под фонд.
правда сказали, что возможно подпитки в ближ. дни не будет


Ну какой Конкорд, Игорь Алексеевич?
Валютчикам или конвертам отдайте!
Правда, иногда на дорогу падают деревья, но то таке...
https://gazeta.ua/ru/articles/np/_topor ... men/955336


вы уже вирусный))) :shock:
конкорд банк мне отдал валюту без всяких муток. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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