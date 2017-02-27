Додано: Вів 17 бер, 2020 01:03

hxbbgaf написав: Libo написав: Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.

Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он. Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке.Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.

А метро работает? А метро работает?

Пока работает.Бары пока тоже работают. Только что зашел, а там новелла - убрали все кресла, диванчики, стулья и табуретки. Хлопнул стоя и иди себе с богом дальше. Как у вас в наливайках. Но спасибо и на этом. Прошелся по магазинам. Еще пустее, чем раньше. Но пару сортов мяса и картошки есть. Фрукты тоже есть. Бухло пока тоже есть.