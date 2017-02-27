Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?
Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)
Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?
Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)
ну так про них и речь
а мы как то пропетляем, ЗВР на самом деле позволит гасить валютные обязательства еще много лет, а гривну напечатаем, не впервой
Zebra написав:Кризис еще не наступил. Кризис наступит, когда начнется череда банкротств и дефолтов - авиакомпаний, нефтяных компаний, логистических, банковской системы, стран...
а откуда возьмется эта череда, если всех заливают кредитным баблом под 0% ?
Заливают только самим себе. Украине врятли нальют, а платить надо. Если будут заливать баблом страны 3 мира под 0% без ограничений и условий, то золотой миллиард как таковой перестанет существовать. Не будет стимулов бедным работать на богатых (проще говоря некому будет ездить в Италии попы мыть пристарелым итальяшкам)
А еще без достаточного бабла намного сговорчивее по земле будут.
Конечная цель все равно когда-нибудь - в карманы международным транс-национальным корпорациям.
Тут многоходовка, которая давно еще началась с известных всем событий.
Alex6 написав:а мы как то пропетляем, ЗВР на самом деле позволит гасить валютные обязательства еще много лет, а гривну напечатаем, не впервой
С такими темпами, с которыми НБУ наливает доллар, то ЗВР хватит на пару месяцев. Потом бублик там останется. И это еще нерезиденты не чухали из макулатуру вылазить. Страна входит в карантин, закрывается розничная торговля, остановится транспорт, придется печатать гривну, чтоб латать дыры в бюджете. Привет курс доллара па40.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 17 бер, 2020 01:04, всього редагувалось 2 разів.
Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке. Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.
А метро работает?
Пока работает. Бары пока тоже работают. Только что зашел, а там новелла - убрали все кресла, диванчики, стулья и табуретки. Хлопнул стоя и иди себе с богом дальше. Как у вас в наливайках. Но спасибо и на этом. Прошелся по магазинам. Еще пустее, чем раньше. Но пару сортов мяса и картошки есть. Фрукты тоже есть. Бухло пока тоже есть.
Libo написав:Мэр Нью-Йорка сказал, что изучает вопрос о возможности введения комендантского часа в Нью-Йорке. Министр здравоохранения допустил возможность повторения в США итальянского сценария. Но еще есть шанс избежать подобного развития, - отметил он.
А метро работает?
Пока работает. Бары пока тоже работают. Только что зашел, а там новелла - убрали все кресла, диванчики, стулья и табуретки. Хлопнул стоя и иди себе с богом дальше. Как у вас в наливайках. Но спасибо и на этом. Прошелся по магазинам. Еще пустее, чем раньше. Но пару сортов мяса и картошки есть. Фрукты тоже есть. Бухло пока тоже есть.
Капитан на каких уровнях дно S&P 500 будем ловить ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД