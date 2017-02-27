Пока могу ответить только укропским фольклором - на рынке ценных бумаг в ближайшее время лидером будет обуховская.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:18
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:34
надо было вкладываться в недвигу.
я ранее писал неоднократно про покупку недвиги. но некоторые как пионеры верили в будущее с курсом 23
а теперь вирус, кризис и бабосы банки не отдают, а бумага линяет уже по минутам.
а у кого бумага на депозите до осени или зимы, то тогда - кранты
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:35
якщо очікувати збереження тенденції фінансовї системи з подальшим надувом пузирів, то начеб-то досить очевидно
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Судя по динамике, 30 будет на этой неделе. По крайней мере на нале. Самолет с доллярами не успеет долететь
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 17 бер, 2020 01:45, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:45
уже сегодня утром увидим 30+ и вывески - валюты НЭТУ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:46
Дуже наочно. Натяк зрозумів. Завтра можна вже купляти.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:49
ночь валютная, перед......
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:09, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:53
был в атб в 19-00 полки полупустые.
час назад ездил по делам и опять заехал в атб.
покупателей - 000чел.
полки заполняют, товара много - цены пока не поменяли.
надо ездить в магазины ночью, и вирусных рядом нет и продуктов полно
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:10, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Єдина нормальна порада за цю ніч))
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:08
Что главное в танке?
Главное в танке это не бздеть.
Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.
— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!
Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.
— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.
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