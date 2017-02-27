RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4432443344344435

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 8.9 5 251
23.01-23.50
1%
2
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
0%
1
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
6
25.51-26.0
5%
13
26.01-26.5
8%
21
26.51-27.0
22%
55
27.01-27.5
14%
35
27.51-28.0
12%
29
выше 28
33%
84
Всього голосів : 251
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:18

  Ukrainian написав:Капитан на каких уровнях дно S&P 500 будем ловить ?


Пока могу ответить только укропским фольклором - на рынке ценных бумаг в ближайшее время лидером будет обуховская.

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7833
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:34

надо было вкладываться в недвигу. :P
я ранее писал неоднократно про покупку недвиги. но некоторые как пионеры верили в будущее с курсом 23 :roll:
а теперь вирус, кризис и бабосы банки не отдают, а бумага линяет уже по минутам.
а у кого бумага на депозите до осени или зимы, то тогда - кранты :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:35

  Libo написав:
  Ukrainian написав:Капитан на каких уровнях дно S&P 500 будем ловить ?


Пока могу ответить только укропским фольклором - на рынке ценных бумаг в ближайшее время лидером будет обуховская.

якщо очікувати збереження тенденції фінансовї системи з подальшим надувом пузирів, то начеб-то досить очевидно :roll:
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 719
З нами з: 11.06.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex6 написав:таки курс к лету тю тю, 30+


Судя по динамике, 30 будет на этой неделе. По крайней мере на нале. Самолет с доллярами не успеет долететь :?
Востаннє редагувалось Moneta в Вів 17 бер, 2020 01:45, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:45

  Moneta написав:
  Alex6 написав:таки курс к лету тю тю, 30+


Судя по динамике, 30 будет на этой неделе. По крайней мере на нале.


уже сегодня утром увидим 30+ и вывески - валюты НЭТУ :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:46

  TylerTruman_ написав:
  Libo написав:
  Ukrainian написав:Капитан на каких уровнях дно S&P 500 будем ловить ?


Пока могу ответить только укропским фольклором - на рынке ценных бумаг в ближайшее время лидером будет обуховская.

якщо очікувати збереження тенденції фінансовї системи з подальшим надувом пузирів, то начеб-то досить очевидно :roll:


Дуже наочно. Натяк зрозумів. Завтра можна вже купляти. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7833
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:49

ночь валютная, перед...... :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:09, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:53

был в атб в 19-00 полки полупустые.
час назад ездил по делам и опять заехал в атб.
покупателей - 000чел.
полки заполняют, товара много - цены пока не поменяли. :P
надо ездить в магазины ночью, и вирусных рядом нет и продуктов полно :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:10, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4789
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 01:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь Алексеевич написав:надо ездить в магазины ночью, и вирусных рядом нет и продуктов полно :P

Єдина нормальна порада за цю ніч))
stryzhko
 
Повідомлень: 908
З нами з: 04.10.16
Подякував: 221 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 02:08

  Игорь Алексеевич написав:ночь валютная, перед......
не хочу дальше писать, а то модератор забанит :roll:


Что главное в танке? :roll:
Главное в танке это не бздеть. :lol:


Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.
— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!
Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.
— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7833
З нами з: 14.11.11
Подякував: 331 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4432443344344435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1716, 1717, 1718
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17173 2157032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 бер, 2020 01:35
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 682, 683, 684
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6830 1525877
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 20:01
ЛОБ
История украинской экономики в валютном контексте 1, 2, 3, 4
vovan_prm » Чет 20 лют, 2020 12:58
31 1559
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82757)
17.03.2020 02:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.