уже сегодня утром увидим 30+ и вывески - валюты НЭТУ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:45
уже сегодня утром увидим 30+ и вывески - валюты НЭТУ
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:46
Дуже наочно. Натяк зрозумів. Завтра можна вже купляти.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:49
ночь валютная, перед......
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:09, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:53
был в атб в 19-00 полки полупустые.
час назад ездил по делам и опять заехал в атб.
покупателей - 000чел.
полки заполняют, товара много - цены пока не поменяли.
надо ездить в магазины ночью, и вирусных рядом нет и продуктов полно
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 17 бер, 2020 02:10, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 17 бер, 2020 01:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Єдина нормальна порада за цю ніч))
Додано: Вів 17 бер, 2020 02:08
Что главное в танке?
Главное в танке это не бздеть.
Когда слухи об этом дошли до Киева и богослов Халява услышал наконец о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастие ему улыбнулось: по окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
— Ты слышал, что случилось с Хомою? — сказал, подошедши к нему, Тиберий Горобець, который в то время был уже философ и носил свежие усы.
— Так ему Бог дал, — сказал звонарь Халява. — Пойдем в шинок да помянем его душу!
Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
— Славный был человек Хома! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ним третью кружку. — Знатный был человек! А пропал ни за что.
— А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, — все ведьмы.
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интернет магазины работают пока работает Новая почта. Не факт, будет ли работать, или потом тоже приостановят.
Вообще вчера пораньше лег спать, встал сегодня рано, на улице погодка хорошая, заварил кофе, открыл новости, сюда зашел.
Еее, сюррелизм какой то, голливудский фильм из фантастики, трэш.
Уже проблема смотрю с долларовыми вкладами. Инстинктивно никогда не доверял банкам, никогда в жизни не имел депозитов, тут себя похвалил. У банковской системы всегда жир это их кровно заработанный, а их проблемы это проблемы индейцев.
Вообще за шквалом новостей кто то задумывался как будет на второй месяц карантина функционировать государство, как будет осуществляться логистика в государстве, на что будет жить население, насколько велико будет озлобление населения и к чему это все приведет.
Тут не черный лебедь, тут какой то птеродактиль прилетел, имхо.
Для нервной системы надо как то ограничивать просмотр новостей, заняться иогой, иначе дурдом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:42
Приєднуюсь до поради Лібо про те, що найголовніше в танку. Так, труднощі є скрізь, але всі вони мають тимчасовий характер, через пару місяців будемо з посмішкою згадувати цей шухер та поглядати в обмінках на ціну нікому непотрібного долара
п.с. тим більше... Кабмин обратится к МВФ за помощью для преодоления последствий коронавируса, - Шмыгаль
Востаннє редагувалось Pupsik в Вів 17 бер, 2020 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:57
Разводняк чистой воды.
Но правила гигиены и нормы санитарии соблюдаем. Моем руки. Сидим вдома. Вышел - по возвращении 150.
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:58
Pupsik
Это да, па 23, да что там по 23, па 8 будет, главное - верить, ага
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